Sanzioni Usa contro 7 oligarchi russi e 17 funzionari del governo Colpito anche l' ex

Nuove Sanzioni Usa contro aziende e oligarchi russi vicini a Putin : Per Mnuchin, "il governo russo è coinvolto in una gamma di attività maligne nel mondo". A questo proposito vengono cititati "la continua occupazione della Crimea", la penisola teoricamente ...

Nyt : Usa studiano nuove Sanzioni a Mosca - dubbi di Trump : Nel pieno della guerra di spie con Mosca, la Casa Bianca starebbe studiando la possibilità di ulteriori sanzioni contro la Russia. Lo riporta il New York Times, spiegando però come il presidente Donald Trump resti riluttante nel cambiare il suo approccio e nell'autorizzare nuove misure, nonostante alcuni dei massimi responsabili della sua amministrazione premano per una politica più aggressiva.

Dazi - Trump firma Sanzioni anti-Cina da 60 miliardi : risparmiata l'Europa - Pechino : 128 Usa prodotti in mirino : Il presidente Usa, Donald Trump, ha firmato il Section 301 action: un memorandum che ha come obiettivo tariffe ed altre sanzioni per un valore annuo di 60 miliardi di dollari contro la Cina . Pechino ...

Borse in forte calo dopo la Fed - la minaccia di Sanzioni Usa alla Cina abbatte Wall Street : MILANO - Le Borse europee chiudono in forte calo con un peggioramento in coincidenza dell'apertura di Wall Street, beneficiando solo parzialmente delle indiscrezioni sulla possibile esclusione dell'...

Usa - Trump firma Sanzioni contro la Cina per 60 miliardi : L'amministrazione Trump proporrà di aumentare del 25% le tariffe su certi prodotti che sono sostenuti da Pechino con politiche industriali ritenute scorrette. I settori interessati...

Dazi Usa - oggi la firma delle Sanzioni di Trump contro la Cina : Secondo i New York Times stangata da 50 mld di dollari tra Dazi, multe e restrizioni commerciali contro le importazioni dei prodotti cinesi. La Cina esorta Trump a non agire in modo 'emotivo' - ...

Usa - schiaffo di Trump alla Cina : tariffe e Sanzioni per 50 miliardi : Usa, schiaffo di Trump alla Cina: tariffe e sanzioni per 50 miliardi La motivazione: punire il gigante asiatico per il furto di segreti tecnologici e commerciali. L’annuncio arriva alla vigilia dell’entrata in vigore dei dazi su acciaio e alluminio Continua a leggere

