Sanità | scompenso cardiaco | nasce a Roma il primo Centro affidato ad Aisc

(Di venerdì 6 aprile 2018) Assicurare ai pazienti affetti dala migliore soluzione in ogni fase del percorso della patologia, migliorando l’aderenza alle terapie e garantendo una gestione coordinata da un team multidisciplinare di specialisti. Sono questi i punti di forza delle convenzioni siglate oggi ada(Associazione italiana scompensati cardiaci) con l’ospedale Madre Giuseppina Vannini e con l’Irccs San Raffaele Pisana, in occasione dell’evento ‘Un nuovo modello per la gestione ottimale delloin Italia: tra esigenze del paziente, realtà assistenziali e istituzioni’, che si è tenuto presso la struttura di Torpignattara. Per la prima volta all’associazione pazienti vieneundi– la nuova struttura dedicata presso il Poliambulatorio di via Arce, afferente all’ospedale Vannini ...