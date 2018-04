Sanità | cuore fermo per 18 ore | salvo francese di 53 anni

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 aprile 2018) Sopravvissuto con ilper 18 ore, probabilmente grazie al freddo. La storia incredibile, definita miracolo, è accaduta in Francia, all’ospedale di Montpellier, dove un uomo di 53si è inaspettatamente salvato, riporta il giornale locale ‘Le Midi Libre’. L’uomo era stato ritrovato incosciente, sulle rive del fiume Orb, il 12 marzo. Le sue condizioni sono risultate subito gravi per la forte ipotermia: la sua temperatura corporea era arrivata a 22 gradi. Dopo l’arresto cardiaco i soccorritori hanno tentato per ore di rianimarlo. Arrivato all’ospedale di Montpellier, le sue probabilità di salvarsi, secondo i medici, erano pari a zero. Ma dopo 18 ore, le macchine del reparto di rianimazione in cui era ricoverato hanno registrato di nuovo il battito cardiaco. Ora, ha detto ai media il primario della rianimazione dell’ospedale, Jonathan ...