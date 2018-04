Salvini | Unico governo possibile è con i Cinquestelle

Salvini a Berlusconi-Meloni : "Insieme al Quirinale - unico governo possibile con M5S" : Il leader della Lega manda anche un messaggio a Di Maio: "No a un esecutivo senza Forza Italia. Basta con i veti". Contemporaneamente Martina frena i grillini: Non ci si può confrontare con loro"

Salvini “programma Centrodestra - sì reddito di cittadinanza”/ Governo - Di Maio replica : “io unico premier” : Governo , gelo e sfida M5s-Lega: Salvini a Ischia, "stiamo ragionando con Di Maio , vertice dopo Pasqua". Di Maio sul Blog, “io l' unico candidato premier, no accordi senza questa premessa”(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 16:12:00 GMT)

Augusto Minzolini sul partito unico : 'Quei voti possono sfuggire al centrodestra. Matteo Salvini si pone il problema' : O, secondo un altro punto di vista, un atto di 'cannibalismo' da parte di Matteo Salvini , che sfrutterebbe le stellette di leader di centrodestra per mettersi a capo di una formazione politica in ...

Centrodestra verso il partito unico - Berlusconi : "Assurdo governo Salvini - Di Maio" : "Penso ad una federazione di Centrodestra ". Lo dice Renato Brunetta, l'ex capogruppo di Forza Italia protagonista di numerosi retroscena che lo hanno visto in rotta con la leadership degli azzurri. "Penso a...

L'opa di Salvini : un centrodestra partito unico a guida leghista : Quello di Salvini non è semplicemente un atto ostile nei confronti di Forza Italia: è una vera e propria Opa. Quale che sia l'esito finale sui candidati, il risultato sarà sempre lo stesso: la ...

Matteo Salvini e Lega - Umberto Bossi l'unico a non votare la Bernini. 'Errore' - ma va da Berlusconi : bomba atomica : Qualcosa di più di un indizio. Umberto Bossi è l'unico senatore tra i 58 della Lega che non ha votato per Anna Maria Bernini presidente nella terza tornata. Tra tante schede bianche, sono stati 57 i ...