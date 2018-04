M5s : 'Salvini scelga tra il cambiamento e Berlusconi' : "Salvini deve scegliere tra il cambiamento e il riportare indietro l'Italia con Berlusconi", questo il commento fatto dai vertici del Movimento 5 Stelle sulla decisione del leader della Lega di andare ...

La replica del M5s : Salvini scelga tra cambiamento o Berlusconi : I vertici del MoVimento non hanno accolto bene l'iniziativa del leader leghista di andare al colle con un'unica delegazione del centrodestra - Per ora nessun confronto diretto, ma un vero botta-e-...

M5s : "Salvini scelga tra il cambiamento e Berlusconi" : "Salvini deve scegliere tra il cambiamento e il riportare indietro l'Italia con Berlusconi", questo il commento fatto dai vertici del Movimento 5 Stelle sulla decisione del leader della Lega di andare al Quirinale come unica delegazione del centrodestra. La proposta è stata accolta da Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Con questa mossa, spiegano i leader del Movimento, Salvini ha messo se stesso e tutto il centrodestra all'angolo.

M5s : 'Salvini scelga tra cambiamento o Berlusconi' - Al Pd : 'Troviamo punti di convergenza per bene Paese' : "Il M5s chiede al Pd di metterci intorno a un tavolo per cercare punti di convergenza per il bene dell'Italia". Lo afferma il capogruppo del M5s al Senato, Danilo Toninelli . "Abbiamo idee differenti ...

Governo - Di Maio : “Con Martina si può dialogare. Salvini? Scelga se vuole rivoluzione o restaurazione stando con Berlusconi” : “Con Martina si può dialogare, Salvini Scelga se vuole rivoluzione o restaurazione”. Lo ha detto il candidato premier del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio ospite di Di Martedì, la trasmissione su La7 condotta da Giovanni Floris L'articolo Governo, Di Maio: “Con Martina si può dialogare. Salvini? Scelga se vuole rivoluzione o restaurazione stando con Berlusconi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo : Di Maio - Salvini scelga se mollare o no Berlusconi : Roma, 3 apr. (AdnKronos) – “L’altro nostro interlocutore” dopo il Pd “è la Lega, ma la Lega deve scegliere. Salvini deve scegliere tra la rivoluzione e la restaurazione, se mollare Berlusconi e cominciare a cambiare l’Italia o restare attaccato a Berlusconi e non cambiare nulla”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Di Martedì. L'articolo Governo: Di Maio, Salvini scelga se mollare o no Berlusconi sembra essere ...

Governo : Berlusconi - Salvini scelga via più giusta ma nuovo voto pessimo segnale : Roma, 12 mar. (AdnKronos) – “Credo che in questa fase tocchi a Salvini scegliere la strada che ritiene più opportuna. Credo che responsabilità significhi prendere atto del fatto che Salvini è il leader del partito più votato all’interno della coalizione più votata. Significa anche la consapevolezza del fatto che nuove elezioni sarebbero allo stesso tempo un pessimo segnale per la democrazia e una strada probabilmente non ...