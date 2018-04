Salvini | “Chiederò a Berlusconi e Meloni di tornare al Colle con una delegazione unica”

ilfattoquotidiano

: 'NON CHIEDERÒ INCARICHI AL BUIO' Il leader della Lega e del centrodestra al Corriere: 'Ad oggi c'è il 50% di possib… - LegaSalvini : 'NON CHIEDERÒ INCARICHI AL BUIO' Il leader della Lega e del centrodestra al Corriere: 'Ad oggi c'è il 50% di possib… - stardark80 : RT @LisadaCa: #Salvini è UN POLITICO ECCEZIONALE. ORMAI E' ASSODATO: LA SUA VOGLIA DI INIZIARE A LAVORARE E' TALMENTE FORTE DA SOPRASSEDERE… - marysica62 : RT @LisadaCa: #Salvini è UN POLITICO ECCEZIONALE. ORMAI E' ASSODATO: LA SUA VOGLIA DI INIZIARE A LAVORARE E' TALMENTE FORTE DA SOPRASSEDERE… -

(Di venerdì 6 aprile 2018) “Chiederò adi andare insieme alle consultazioni. L’unico governo possibile è quello del centrodestra insieme con il M5s”. Lo afferma il leader della Lega Matteoin un’intervista al Tg1. Una proposta dopo giorni di tensione all’interno del centrodestra, finita in piazza proprio durante le consultazioni al Quirinale, con il leader di Forza Italia che è uscito dall’incontro con Mattarella professandosi contrario a un governo di “populisti, pauperisti, giustizialisti”, cioè l’identikit dei Cinquestelle. Dall’altra parte, raccontano ambienti di Forza Italia, “farà una riflessione” con il partito sulla proposta del leader leghista. I retroscena dei giornali raccontano dei due leader infuriati l’uno contro l’altro per una linea non concordata e che di fatto indebolisce la coalizione. ...