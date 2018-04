Salvini agli alleati : «Andiamo uniti al Colle». E Berlusconi dice sì. Di Maio nell'angolo. Per il Pd dialogo impossibile con M5S : Non possiamo trasmettere l'idea che ci siano due canali paralleli di direzione politica e di scelta».

Salvini agli alleati : «Andiamo uniti al Colle». E Berlusconi ci riflette Per il Pd dialogo impossibile con M5S : Il segretario dem reggente, Martina: «Leggo che il capogruppo al Senato pentastellato ritiene il dem ”responsabile del fallimento delle politiche di questi anni”. Finiscano i tatticismi». Salvini: «Unico governo possibile è quello del centrodestra unito con i 5 Stelle»

Governo - Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia) : “Alternativa a Salvini? Giorgetti non è un nome sbagliato” : Il neo eletto vice presidente del Senato Ignazio La Russa interviene a L’aria che tira (La7) sulle possibili mosse della Lega per il conferimento dell’incarico di Governo al Centrodestra: “Un mezzo passo indietro di Salvini è possibile, magari per proporre un altro nome della Lega come premier” L'articolo Governo, Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia): “Alternativa a Salvini? Giorgetti non è un ...

Claudio Amendola risponde ad Aldo Grasso : «Salvini il migliore da 20 anni? Ho sbagliato. Dovevo dire 30» : In questo panorama Salvini ha preso un partito regionale, ai margini della scena politica, gravato da scandali e appesantito da un disprezzo diffuso e lo ha trasformato in un partito nazionale che ...

Lo spiraglio di Salvini : “Reddito di cittadinanza? Solo a tempo e non per tutti” : Luigi Di Maio e Matteo Salvini si incontreranno dopo Pasqua per trovare un'intesa sul prossimo Governo, ma dal leader della Lega arriva una parziale apertura sul

Di Maio-Salvini : ancora schermaglie. Per Berlusconi udienza di riabilitazione entro luglio : Il leader della Lega: 'Speriamo che tra qualche giorno ci siano i numeri'. I 5 Stelle smentiscono l'intesa col Pd. Mentre il Cavaliere ha presentato istanza per tornare candidabile già entro l'estate -...

Salvini : se ho potere - stop agli sbarchi : 16.01 Sospendere immediatamente "qualsiasi ulteriore sbarco sulle nostre coste". Così sui social il segretario della Lega e leader del centrodestra Salvini. Dato il "rischio di terrorismo altissimo" e visti "gli arresti e la denuncia di Frontex sulla possibilità che ci siano infiltrati tra chi sbarca - dice Salvini - chiediamo un intervento immediato, un controllo ferreo di tutti i nostri confini via mare e terra" e, appunto, lo stop agli ...