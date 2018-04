Salvini agli alleati : «Andiamo uniti al Colle». E Berlusconi ci riflette Per il Pd dialogo impossibile con M5S : Il segretario dem reggente, Martina: «Leggo che il capogruppo al Senato pentastellato ritiene il dem ”responsabile del fallimento delle politiche di questi anni”. Finiscano i tatticismi». Salvini: «Unico governo possibile è quello del centrodestra unito con i 5 Stelle»

Salvini a Berlusconi e Meloni : 'Insieme al Colle. Piuttosto che governicchi - la parola torni agli elettori' : 'La coalizione che ha vinto le elezioni è il centrodestra, chiederò Berlusconi e Meloni di andare insieme alle consultazioni con Mattarella perchè ce lo hanno chiesto gli italianì ' . Così il leader ...

Governo - Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia) : “Alternativa a Salvini? Giorgetti non è un nome sbagliato” : Il neo eletto vice presidente del Senato Ignazio La Russa interviene a L’aria che tira (La7) sulle possibili mosse della Lega per il conferimento dell’incarico di Governo al Centrodestra: “Un mezzo passo indietro di Salvini è possibile, magari per proporre un altro nome della Lega come premier” L'articolo Governo, Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia): “Alternativa a Salvini? Giorgetti non è un ...

Claudio Amendola risponde ad Aldo Grasso : «Salvini il migliore da 20 anni? Ho sbagliato. Dovevo dire 30» : In questo panorama Salvini ha preso un partito regionale, ai margini della scena politica, gravato da scandali e appesantito da un disprezzo diffuso e lo ha trasformato in un partito nazionale che ...

Lo spiraglio di Salvini : “Reddito di cittadinanza? Solo a tempo e non per tutti” : Luigi Di Maio e Matteo Salvini si incontreranno dopo Pasqua per trovare un'intesa sul prossimo Governo, ma dal leader della Lega arriva una parziale apertura sul

Di Maio-Salvini : ancora schermaglie. Per Berlusconi udienza di riabilitazione entro luglio : Il leader della Lega: 'Speriamo che tra qualche giorno ci siano i numeri'. I 5 Stelle smentiscono l'intesa col Pd. Mentre il Cavaliere ha presentato istanza per tornare candidabile già entro l'estate -...

Salvini : se ho potere - stop agli sbarchi : 16.01 Sospendere immediatamente "qualsiasi ulteriore sbarco sulle nostre coste". Così sui social il segretario della Lega e leader del centrodestra Salvini. Dato il "rischio di terrorismo altissimo" e visti "gli arresti e la denuncia di Frontex sulla possibilità che ci siano infiltrati tra chi sbarca - dice Salvini - chiediamo un intervento immediato, un controllo ferreo di tutti i nostri confini via mare e terra" e, appunto, lo stop agli ...

Salvini : «Se Di Maio dice io premier o niente sbaglia. Senza FI arrivederci». La replica : conta la volontà del popolo - M5S al 32% - Lega al 17 : «Se Di Maio dice: "o io premier o niente" non è il modo giusto per partire. Se Di Maio dice o io o nessuno sbaglia, perché a oggi è nessuno. Non puoi andare al...

Salvini - gelo su Di Maio premier : sbaglia Replica M5S : conta volontà popolo video : I grillini fanno muro: «Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica». Il segretario della Lega ribalta: «Non è il modo giusto per partire»

Governo - Di Maio : «Io premier - non mi impunto : M5S al 32%» Salvini : «Sbaglia - così salta tutto» : Se il reddito di cittadinanza fosse pagare la gente per stare a casa no, ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi ne è uscito allora sì».