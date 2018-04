Salva la vita della madre e della sorellina | ma muore a 2 anni tra le fiamme in casa

eCall - la chiamata d’emergenza Salvavita è obbligatoria dal 1 aprile : Si allunga il corredo tecnologico necessario per ottenere l’omologazione in Europa: dal 1 aprile è infatti scattato l’obbligo per i costruttori di dotare i loro nuovi prodotti della “eCall”, la chiamata automatica di emergenza ai soccorsi in caso di grave incidente. Così, anche se il conducente è immobilizzato, incastrato fra le lamiere o ha perso conoscenza, medici e polizia possono essere comunque allertati. Come spiegato qualche mese fa, la ...

Si sente male in sala d’aspetto e sviene - due estetiste ventenni la rianimano e le Salvano la vita : La donna si è sentita male nel centro estetico mentre attendeva di entrare in cabina. Le due estetiste ventenni hanno chiamato i soccorsi e, sotto la guida del medico, hanno effettuato un massaggio cardiaco salvando la vita alla cliente.Continua a leggere

Bosch eCall - la connessione dell'auto diventa Salvavita : Bosch eCall, la connessione dell'auto diventa salvavita Pioniere della nuova tecnologia di sicurezza stradale è Bosch e il suo servizio eCall disponibile in 16 lingue Continua a leggere

Novità WhatsApp per cambio numero telefono : notifiche ai contatti e chat Salvate : La funzione WhatsApp del cambio numero di telefono per chi entra in possesso di una nuova SIM in sostituzione della vecchia non è cosa nuova: da tempo, nell'applicazione di messaggistica è possibile fare agilmente il passaggio dal vecchio recapito al nuovo, sia per device Android, che per iPhone e Windows Phone ma gli sviluppatori hanno ora lavorato a delle importanti Novità, utili per chiunque si appresta al passaggio. Ad introdurre il ...

La lotta contro il cancro di Fabio Salvatore nel libro "Buio e luce" : "Mi ha insegnato la forza della vita" : "Ognuno ha il suo inferno qui sulla Terra. Peccato che il paradiso scegliamo di non viverlo": non è un aforisma di Oscar Wilde, né una massima di Osho, bensì una riflessione che nasce da un'esperienza di vita tanto amara quanto comune. In pochi, però, saprebbero fronteggiarla come Fabio Salvatore, che da vent'anni convive con quello che tanti definiscono "il brutto male" e che lui sceglie di chiamare col nome ...

Cane Salva la vita ad una donna : ecco cosa ha fiutato : Negli scorsi giorni negli Stati Uniti d'America ha fatto molto discutere una vicenda verificatasi l'anno scorso, una storia che lascerà sicuramente in molti senza parole. Già alcune volte si è parlato delle grandi capacità che hanno i cani grazie al loro fiuto: questa volta il Cane in questione si chiama Victoria, una cagnolina che la padrona Lauren Gauthier ha adottato dopo averla trovata per strada in pessime condizioni. La cucciola era ...

Filosofia Salva vita nel nuovo video degli Actual : Indietro 29 marzo 2018 2018-03-29T10:11:44+00:00 ROMA – Leonardo Bocci e Lorenzo Tiberia raccontano come a volte basti una semplice frase per cambiare l’approccio alla giornata. Problemi di lavoro, affitto da pagare, tradimenti, incidenti? L’importante è avere il giusto approccio alla vita… Gli Actual tornano a stupire con un nuovo video irriverente che tocca le corde […]

Arresto cardiaco al distributore : Roberto - il benzinaio eroe che ha Salvato la vita al suo titolare : "Non sono un eroe, dovrebbero mettersi tutti nelle condizioni di poterlo fare". Roberto ha salvato la vita al titolare dell'area di servizio in cui lavora come benzinaio. Il suo capo di 57 anni ha...

eCall - cos’è il Salvavita obbligatorio sulle auto nuove : Dal 31 marzo tutti i nuovi modelli di auto presentati dai costruttori devono essere dotati di un sistema eCall, cioè un servizio che in caso di incidente contatta automaticamente un numero di emergenza. In teoria dovrebbe ridurre i tempi di soccorso. È frutto di una deliberazione Ue del 2015 che entra in vigore solo ora per dare tempo alle case automobilistiche di adeguarsi: non interesserà le auto di modelli già presentati che vengono ...

Partecipa a un corso gratuito di primo soccorso : dopo 2 giorni Salva la vita al marito : L’episodio a Piacenza, dove una donna è intervenuta quando all’improvviso il marito 62enne si è accasciato a terra a causa di un arresto cardiaco. Lei ha praticato le manovre salvavita che aveva imparato due giorni prima grazie a un evento dimostrativo dell'associazione Progetto vita.Continua a leggere