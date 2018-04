Salute | oltre 1 milione di otiti l’anno in Italia | se trascurata è fatale

Salute - ISS : dal 2013 in Italia oltre 10mila casi di morbillo e 215 di rosolia : Il rapporto mensile diffuso oggi dall’Istituto Superiore di Sanità ha rilevato che dall’inizio del 2013 sono stati segnalati 10.320 casi di morbillo in Italia e 215 di rosolia in Italia . Nel caso del morbillo 2.269 casi risalgono al 2013 , 1.695 al 2014, 255 al 2015, 861 al 2016, 5.076 al 2017 e 164 sono stati registrati nel 2018. L’infezione mostra picchi epidemici (di più di 300 casi ) nei mesi di giugno 2013 e gennaio 2014, ...

Oltre 300.000 infortuni sportivi ogni anno - altrettante indisponibilità per motivi di Salute : Gli infortuni tra chi pratica sport sono inevitabili, ma quando diventano eccessivi rischia più seriamente sia la salute degli atleti che la performance dei team. Secondo dati ISS in Italia ci sono circa 300.000 infortuni ogni anno, di vario genere e gravità, ma si può stimare in altrettanti i casi di indisponibilità dell’atleta per leggeri malesseri che non hanno portato al Pronto Soccorso. Si tratta di un fenomeno eccessivo e ...