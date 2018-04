Saipem | ENI e CDP presentano lista per rinnovo CdA

Saipem : lista Cdp-Eni - Caio presidente : ANSA, - ROMA, 5 APR - Eni e Cdp Equity proporranno una lista congiunta per i vertici di Saipem in vista dell'assemblea del 3 maggio. Stefano Cao "è il candidato in possesso delle competenze ...

Saipem - Eni e Cassa depositi e prestiti indicano Francesco Caio per la presidenza. Ignorato l’altolà del M5s : Il giorno dopo l’altolà del deputato M5s Stefano Buffagni, che aveva chiesto al governo uscente di non “rinnovare in solitaria chi ha reso Saipem protagonista di vicende ancora da chiarire”, Eni e Cassa depositi e prestiti vanno avanti dritte. E in vista dell’assemblea del 3 maggio indicano, per la presidenza della società di ingegneria per il settore petrolifero controllata dal Tesoro tramite Cdp, proprio il nome di ...

Il governo mette ko i 5 Stelle su Saipem : Eni e Cdp schierano Caio per la presidenza : Eni e Cdp proporranno una lista congiunta per i vertici di Saipem in vista dell'assemblea del 3 maggio. Stefano Cao "è il candidato in possesso delle competenze professionali specifiche per la conferma come Amministratore Delegato della società", affermano le società, mentre Francesco Caio è il candidato presidente.A Caio e Cao si affiancano Maria Elena Cappello, riconfermata insieme a Leone Pattofatto, oltre a Paolo ...

Petroliferi in rialzo. ENI e Saipem in pole : Teleborsa, - Ben comprati i titoli Petroliferi quotati a Piazza Affari, galvanizzati anche dal recupero dei prezzi del petrolio, sull'onda delle tensioni geopolitiche e di un razionamento dell'offerta ...

Milano - tangenti Saipem in Algeria : «Condannate l'ex ad di Eni Paolo Scaroni» : Una condanna a 6 anni e 4 mesi di carcere per l'ex amministratore delegato di Eni, Paolo Scaroni, con l'accusa di concorso in corruzione internazionale e l'aggravante della transnazionalità. È quanto ...

Inchiesta Eni–Saipem : chiesti 6 anni e 4 mesi per Paolo Scaroni : Al processo in corso a Milano per le presunte tangenti pagate dalle due società al Ministro dell’energia algerino per avere appalti e altri favori

Tangenti Saipem in Algeria - pm chiede 6 anni e 4 mesi per ex ad di Eni Paolo Scaroni : Il pm di Milano Isidoro Palma ha chiesto 6 anni e 4 mesi di carcere per Paolo Scaroni, ex numero uno di Eni, tra gli imputati per corruzione internazionale al processo in corso a Milano con al centro presunte Tangenti pagate in Algeria in cambio di appalti. Chiesti anche 900mila euro di sanzione per la stessa Eni e per Saipem, alla sbarra in qualità di enti, e 8 anni per Farid Noureddine Bedjaoui, fiduciario dell’allora ministro algerino ...

La nave per le perforazioni marittime Saipem 12.000 sta per lasciare le acque di Cipro. Ma questa non deve considerarsi una sconfitta dell'Eni, dice SERGIO LUCIANO

Eni rinuncia dopo il blocco turco - la nave Saipem lascia le acque di Cipro : Eni rinuncia dopo il blocco turco, la nave Saipem lascia le acque di Cipro Eni rinuncia dopo il blocco turco, la nave Saipem lascia le acque di Cipro Continua a leggere L'articolo Eni rinuncia dopo il blocco turco, la nave Saipem lascia le acque di Cipro sembra essere il primo su NewsGo.

Eni rinuncia - la nave Saipem lascia le acque di Cipro : Svolta nel caso della Saipem 12000, la nave noleggiata dall'Eni e bloccata dal 9 febbraio al largo della costa sudorientale di Cipro dalla marina militare turca, a circa 50 chilometri dall'area ...