Russia posiziona flotta a largo della Lettonia

(Di venerdì 6 aprile 2018) I rapporti con laappaiono sempre più tesi a seguito dal tentato assassinio di Sergei Skripal, l'ex agente dell'intelligence russa. L'evento ha avuto ripercussioni in tutto il mondo poiché sono stati espulsi più di 100 diplomatici russi dalle varie ambasciate, compresa quella italiana, cosa che ha sferrato un duro colpo alla diplomazia. Rimane incerto l'evolversisituazione ma nel corso delle ultime ore è balzata agli onoricronaca la notizia che vede laallenare la propriadei Paesi Baltici. "E' dura da comprendere" Come riporta The Independent, la prima voce a farsi sentire riguardo lo schieramentomoscovita adelle Repubbliche Baltiche (Estonia,e Lituania) è proprio quella del primo ministro lettone Maris Kucinskis che ha affermato che l'esercitazione è "Una prova di forza difficile da comprendere". I test hanno ...