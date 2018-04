Russia | il drone del servizio postale da 16mila euro è un pacco E per il volo inaugurale

Russia - debutto col botto : il primo drone postino si schianta : (Foto: Reuters, Anna Ogorodnik) Doveva essere un momento storico per le spedizioni postali in Russia — l’inaugurazione di un innovativo sistema di consegna tramite droni — e invece si è tramutato in pochi secondi in un fail roboante. Il fatto, riporta Reuters, è avvenuto in Buriazia, dove un esacottero da 20mila dollari impiegato dalla ditta privata Rudron/Expeditor 3M per la prima consegna del suo genere si è schiantato al suolo nel corso ...