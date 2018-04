Rsu dell' area iblea all' Rsu day di Palermo

Cannes - la regista URsula Meier guiderà la giuria della Caméra d'or : Dopo Cate Blanchett, che presiederà la giuria della 71ma edizione del Festival di Cannes , 8- 19 maggio, , un'altra donna guiderà un'importantissima giuria del Festival, quella della Caméra d'or che ...

La borsa della Primavera Estate 2018 si porta in vita : tutte con il maRsupio - da abbinare un vero gioiello : Ma oggi il marsupio è la it bag portata con savoir-faire dalle fashion addict di tutto il mondo. Quali sono i modelli di marsupio cool per la PE 2018? Il marsupio di tendenza si porta in vita, ma ...

Coppa del Mondo : Hofer sul podio nell'ultima puRsuit della stagione : Lukas Hofer si è tolto l'ultima soddisfazione della stagione. L'azzurro ha conquistato il terzo posto nella 12, 5 km pursuit di Tyumen , Russia, tappa finale del circuito di biathlon. Inavvicinabile ...

IRsutismo : la crescita di peli indesiderati su viso - petto o schiena nelle donne potrebbe essere il sintomo della sindrome dell’ovaio policistico : Tutte le donne con Irsutismo – una condizione in cui presentano una sgradita crescita di peli scuri in aree tipicamente maschili come viso, petto o schiena – dovrebbero effettuare dei controlli per la sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) e altri relativi problemi di salute, secondo quanto concluso dagli esperti dell’Endocrine Society nella Clinical Practice Guideline. L’Irsutismo colpisce il 5-10% delle donne. L’eccesso di peli può essere ...

Anche i fricchettoni nel loro piccolo vincono. Lo strambo calcio dell'ÖsteRsund : Di soldi Kindberg ne ha, ma meno di quello che servirebbero a invogliare i calciatori a giocare in luoghi per nulla ospitali e del tutto periferici nel mondo del pallone, Anche svedese. 'I soldi non ...

Video/ Arsenal OsteRsunds (1-2) : highlights e gol della partita (Europa League - sedicesimi) : Video Arsenal Ostersunds (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita dei sedicesimi di europa League. I Gunners passano il turno nonostante il KO.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 09:50:00 GMT)

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Olanda in cerca della doppietta nel team puRsuit. Italia maschile si gioca il 5° posto : Nella giornata di domani la Gangneung Oval tornerà nuovamente protagonista nelle gare riservate allo Speed skating in queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Saranno le finali del team pursuit maschile e femminile a caratterizzare l’esibizione sul ghiaccio sudcoreano e l’Olanda va a caccia di nuovi successi. Gli orange, infatti, sia con il terzetto degli uomini che con quello delle donne hanno concrete possibilità per ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nei quarti di finale del team puRsuit femminile record olimpico dell’Olanda : Tempo di quarti di finale del team pursuit femminile nello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: a sorpresa il miglior tempo, con tanto di nuovo record olimpico, è stato dell’Olanda, che ha superato il Giappone, grande favorito della vigilia, ma che potrebbe aver preferito spendere meno energie in vista di semifinali e finali in programma mercoledì 21. Le olandesi infatti hanno fatto segnare 2’55″61, circa ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : team puRsuit azzurro a caccia delle semifinali. Servirà l’impresa : Dopo una giornata di pausa riprendono le gare sul ghiaccio coreano a Cinque Cerchi dello Speed skating nelle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia, sorpresa dall’incredibile bronzo nei 10000 metri di Nicola Tumolero, torna protagonista con la team pursuit maschile. La prova a squadre che, nei leggendari Giochi di Torino 2006, ci regalò uno storico oro potrebbe riservare altre grandissime sorprese. Certo, replicare quel ...

Video/ OsteRsunds Arsenal (0-3) : highlights e gol della partita (Europa League - sedicesimi) : Video Ostersuns Arsenal (risultato finale 0-3): highlightsb e gol della partita, sedicesimi di Europa League. Ozil chiude la sfida già al 58' con una bellissima rete.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 11:14:00 GMT)

La scuola è al rinnovo della Rsu. ANIEF è pronta ad essere rappresentanza : "Ricomincia una nuova campagna elettorale per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, le RSU, ma anche per il rinnovo della rappresentatività nel pubblico impiego in particolar modo nella ...

Le armi della peRsuasione : conoscerle per non farsi fregare : Sicuramente è successo a molti di acquistare un prodotto non desiderato, oppure di acconsentire a fare qualcosa che non si sarebbe voluto fare. Siamo veramente padroni delle nostre scelte? Sono ormai famosissimi in psicologia alcuni effetti che possono essere utilizzati per persuadere gli altri a fare qualcosa contro la loro volontà. Conoscerli è utile in quanto più difficilmente ne saremmo vittime in futuro. Inoltre possono rivelarsi a loro ...