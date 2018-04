Roma - rimosso il cartellone anti-abortista - : La gigantografia del feto e il messaggio dell'associazione ProVita avevano scatenato polemiche. Non è ancora chiaro se a rimuovere il manifesto sia stata la concessionaria pubblicitaria o la polizia ...

Roma - rimosso dopo le polemiche il maxi manifesto di ProVita contro l’aborto : Il manifesto anti-aborto dell’associazione ProVita è stato rimosso. dopo le polemiche, il maxi-cartellone di sette metri per undici con l’immagine di un embrione e il monito “Sei qui perché tua mamma non ti ha abortito” affisso tre giorni fa sulla facciata di un palazzo a Roma è sparito. Il Comune aveva avvertito giovedì di aver già avviato indagini e allertato la polizia locale, come aveva poi ribadito anche la ...