ilfattoquotidiano

: Roma, rimosso dopo le polemiche il maxi manifesto di ProVita contro l’aborto - Cascavel47 : Roma, rimosso dopo le polemiche il maxi manifesto di ProVita contro l’aborto - radiosonar_net : RT @FedericaGinesu: A #Roma rimosso manifesto #ProVita che stigmatizzava l’#aborto. Qui vi racconto cosa stanno facendo @ObiezioneRes e @no… - justoutofmood : Rimosso il manifesto dell'orrore a Roma -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Ilanti-aborto dell’associazioneè statole, il-cartellone di sette metri per undici con l’immagine di un embrione e il monito “Sei qui perché tua mamma non ti ha abortito” affisso tre giorni fa sulla facciata di un palazzo aè sparito. Il Comune aveva avvertito giovedì di aver già avviato indagini e allertato la polizia locale, come aveva poi ribadito anche la sindaca Virginia Raggi rispondendo alle richieste di chi, come la senatrice Pd Monica Cirinnà, ne richiedeva l’immediata rimozione: “Abbiamo già informato gli uffici e se ne stanno occupando”, aveva detto la prima cittadina. Già in passato l’amministrazione capitolina aveva interdetto l’associazionedall’affissione di simili manifesti, perché in contrasto con le prescrizioni previste dal Regolamento in materia di ...