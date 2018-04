Roma Oltre 14 mila in corsa tra le meraviglie dell’Urbe

Ascolti tv - oltre 6 - 4 milioni di telespettatori per Barcellona – Roma : La prima serata del 4 aprile ha visto trionfare ancora una volta il calcio negli Ascolti tv con l’incontro di Uefa-Champions League Barcellona-Roma, seguito su Canale 5 da 6.405.000 telespettatori pari al 23.18%. Ascolti tv prime time Rai1 ha trasmesso il film “Fratelli Unici”, una commedia con Raoul Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini e Miriam Leone, visto da 3 milioni e 382mila telespettatori, con uno share del 13,2%. ...

Pagelle Barcellona-Roma - Champions League : 4-1. Roma punita oltre i propri demeriti. Bene Dzeko e Alisson - ma i blaugrana non perdonano : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Barcellona-Roma Il Barcellona vince con un rotondo 4-1 contro la Roma, ma mai risultato fu più bugiardo. I giallorossi, infatti, tengono Bene il campo e si ritrovano sotto di due gol solamente per altrettanti autoreti proprie, la prima di De Rossi in anticipo su Messi, la seconda di Manolas in rimpallo su Umtiti. Il terzo gol di Piquè poteva tagliare la gambe alla squadra di Di Francesco che, invece, ...

Gdf Roma sequestra oltre 45 tonnellate di Gpl : I finanzieri del Comando provinciale di Roma hanno sequestrato, negli ultimi due mesi, oltre 3000 bombole di Gpl prive dei requisiti di sicurezza o con quantitativi di prodotto inferiore a quanto ...

Gdf Roma sequestra oltre 45 tonnellate di Gpl : I finanzieri del Comando provinciale di Roma hanno sequestrato, negli ultimi due mesi, oltre 3000 bombole di Gpl prive dei requisiti di sicurezza o con... L'articolo Gdf Roma sequestra oltre 45 tonnellate di Gpl proviene da Roma Daily News.

Fs : a Roma Ostiense la mostra 'abili oltre...inviaggio' - 2 - : ... allestite su pannelli di grande formato, si ispirano a 12 personaggi famosi con disabilità che hanno eccelso e raggiunto importanti riconoscimenti in vari campi, dallo sport all'arte, dalla scienza ...

Cdp : con Emilia-Romagna oltre 150 mln per pmi territorio (2) : (AdnKronos) - La collaborazione tra Cdp e la Regione Emilia-Romagna permetterà di sviluppare investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, per oltre 175 milioni di euro. Tali investimenti beneficeranno anche di un contributo a fondo perduto, nella misura minima del 15%, che verrà concesso

Cdp : con Emilia-Romagna oltre 150 mln per pmi territorio : Roma, 19 mar. (AdnKronos) – La Regione Emilia-Romagna e Cassa depositi e prestiti (Cdp) hanno sottoscritto un accordo finalizzato a favorire l’accesso al credito delle imprese operanti sul territorio regionale. L’accordo, si legge in una nota, istituisce il Fondo regionale ‘EuReCa’ (Europa ‘ Regione ‘ Cassa depositi e prestiti) e prevede l’attivazione di una ‘Piattaforma di ...

Cdp : con Emilia-Romagna oltre 150 mln per pmi territorio (2) : (AdnKronos) – La collaborazione tra Cdp e la Regione Emilia-Romagna permetterà di sviluppare investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, per oltre 175 milioni di euro. Tali investimenti beneficeranno anche di un contributo a fondo perduto, nella misura minima del 15%, che verrà concesso dalla Regione attraverso una misura di prossima attivazione. Per poter beneficiare della contro-garanzia di Cdp, i ‘Confidi 106’ ...

Economia sociale. In Emilia-Romagna oltre 740 cooperative - un fatturato da 2 - 5 miliardi di euro e 50mila persone occupate : A parlare degli strumenti messi in campo dalla Regione per promuovere e sostenere l'Economia sociale nel territorio emiliano-romagnolo, è stata la vicepresidente e assessore al Welfare, Elisabetta ...

Roma - Ferreyra spinge e fa cadere oltre i tabelloni un raccattapalle : Al 33' della ripresa Dzeko ha provocato l'espulsione del difensore avversario Butko, che su di lui ha commesso fallo da ultimo uomo. Prima che venisse calciata la successiva punizione, brutto episodio ...

Roma-Shakhtar : Ferreyra spinge raccattapalle oltre i cartelloni/ Scoppia rissa : ragazzo soccorso in barella : Roma-Shakhtar: Ferreyra spinge raccattapalle oltre i cartelloni. Scoppia rissa in campo: ragazzo soccorso in barella, portato via dall'automedica. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 22:47:00 GMT)

Beppe Grillo oltre il ridicolo : no alle Olimpiadi a Roma - sì ai Giochi 2026 a Torino : Una giravolta degna di una medaglia d'oro. Beppe Grillo dice sì alle Olimpiadi a Torino e lascia il via libera alla sindaca grillina Chiara Appendino per presentare la manifestazione d'interesse per i ...

Roma - falsi incidenti per truffare assicurazioni/ 20 gli arrestati - danni per oltre un milione di euro : Roma, falsi incidenti per truffare assicurazioni: 20 gli arrestati, danni per oltre un milione di euro. Sgominata nella capitale una truffa ai danni delle assicurazioni: tutti i dettagli(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 11:12:00 GMT)

Romagna. Riaprono i parchi. Il 17 marzo - l' Italia in miniatura; il 24 Oltremare e Acquario di Cattolica. : Gli appassionati di scienza e natura possono sperimentare le leggi della fisica dal vivo al Luna Park della scienza , o incontrare i pappagalli del Pappamondo . Con un piccolo supplemento si accede, ...