Roma Defibrillatore tra i banchi del Comprensivo Luigi Settembrini

Roma - turista Usa in fin di vita per un infarto al Colosseo : custode eroe lo salva con il defibrillatore : salva taggio eroico ieri al Colosseo per una tragedia appena sfiorata. Un turista di 50 anni, in visita con la moglie e le due figlie, si è accasciato a terra colto da un infarto ed è stato salva to da ...

Campidoglio e AS Roma “Roma Cares” insieme per la sicurezza nello sport. Consegnato primo defibrillatore nel Centro Sportivo Pio XI : È stato Consegnato ieri nel Centro Sportivo Pio XI il primo defibrillatore messo a disposizione dalla fondazione della AS Roma “Roma Cares” per il progetto “Calcio con il cuore” che prevede la donazione di un defibrillatore a Municipio per un totale di 15 strumentazioni mediche. Presenti alla cerimonia l’Assessore allo Sport, Politiche giovanili e Grandi […] L'articolo Campidoglio e AS Roma “Roma Cares” insieme per la sicurezza ...