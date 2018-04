Roma Capitale e UNICEF Italia insieme per una città a misura di bambino

Urbact premia Roma Capitale - modello di rigenerazione urbana e good practice city : Vincente il progetto “Rural” presentato da Roma Capitale nell’ambito del Programma “Urbact”, promosso dalla Cooperazione territoriale europea per uno sviluppo urbano sostenibile e integrato. Già titolare del “Progetto Sidigmed – Orti Urbani”, la nostra città si è aggiudicata un ulteriore finanziamento europeo per trasferire le proprie strategie ambientali e di rigenerazione urbana nella città spagnola […]

Roma Capitale della pizza per un weekend alla scoperta dei segreti del "Made in Italy" più amato del mondo : Napoletana, fritta, al taglio. La pizza per tutti i gusti va in scena a Roma. Dopo il successo della prima edizione, torna da oggi a domenica 8 aprile, al Guido Reni District (in via Guido Reni 7) "La città della pizza", il format ideato da Vinòforum, uno dei più importanti marchi italiani dedicati all'enogastronomia, che per tre giorni fa di Roma la capitale mondiale della pizza.Sono oltre 50 i maestri pizzaioli chiamati in ...

Frana Capitale. A Roma 250mila persone a rischio alluvione - maglia nera in Ue : Nella capitale ci sono 383 siti soggetti a frane distribuiti su 28 zone a rischio, le più 'pericolose' concentrate a Roma nord: la collina di Monte Mario, viale Tiziano, Monteverde vecchio e Balduina. Molto diffuso è anche il rischio di alluvioni ed esondazioni, che riguarda un territorio urbano di 1.135 ettari in cui vivono e lavorano circa 250mila persone, un'esposizione che risulta la più elevata d'Europa. È una ...

Roma : Il Gran Premio della Capitale da 19 giri : Diretta in 50 Paesi, previsti 20 mln di spettatori Roma – Per la prima volta in assoluto, sabato 14 aprile, Roma ospiterà una tappa del mondiale automobilistico di Formula E. Campionato delle velocissime monoposto 100% elettriche. Sara’ il quartiere Eur ad accogliere la gara, con un tracciato di 2,8 chilometri. I giri previsti saranno 19, da via Cristoforo Colombo a Palazzo dei Congressi. Si tratta del secondo circuito più lungo ...

Maratona di Roma 2018 : 14000 podisti tra le bellezze della Capitale. Rahma Tusa favorita - battaglia tra gli uomini : Domenica 8 aprile si correrà la Maratona di Roma: ben 14000 podisti si cimenteranno con i 42 km tra le bellezze della Città Eterna. Partenza e arrivo ai Fori Imperiali, con lo striscione conclusivo fronte Colosseo. Il tracciato è mediamente scorrevole, contempla 40 cambi di direzione e 7 chilometri di sampietrini toccando oltre 500 siti di interesse storico tra cui anche la Basilica di San Pietro. La grande Classica nella capitale si conferma ...

Roma Summer Fest : la grande musica arriva nella Capitale : Per molto tempo l'Heineken Jammin Festival ed il Pistoia Blues sono stati il punto di riferimento per gli amanti dei grandi concerti con i nomi più prestigiosi della scena rock internazionale e del sound blues. Negli ultimi anni, però, sono nati sulla penisola molti altri eventi che, sommati, rendono l'Italia uno dei punti di grande concentrazione di Festival musicali estivi. E' il caso, tra gli altri, del Roma Summer Fest. ...Continua a leggere

Roma : la Capitale si appresta ad ospitare il 1° GP di Formula E : Roma – 2,8 chilometri di circuito per 19 giri Roma – Roma si prepara ad ospitare per la prima volta il campionato automobilistico di Formula E. Sabato 14 aprile sarà il quartiere Eur della Capitale a veder sfrecciare le velocissime monoposto 100% elettriche. I giri saranno 19, per un percorso di 2,8 chilometri. Il tracciato si snocciolerà tra via Cristoforo Colombo fino a Palazzo dei Congressi. Diventerà così il 2° circuito più lungo ...

Roma Summer Fest la Capitale della musica internazionale : di Stefania Cigarini Rock, pop, jazz, classica, world music, spettacoli e quattro concerti in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Luglio Suona Bene cambia nome e diventa Roma Summer Fest con l'idea di trasformare Roma in una Capitale per ...

«Basta spolpare la Capitale». Raggi : «Voglio i superpoteri per Roma» : «Buongiorno, scusate il ritardo». Virginia Raggi arriva nella saletta dell?orologio, l?anticamera del suo ufficio in Campidoglio, con qualche foglio in mano e un sorriso...

Di Maio - un po' capo politico un po' premier (pur non essendolo) - incontra Raggi e i consiglieri : "Roma Capitale nell'agenda di governo" : Sembra quasi che, nella sala degli Arazzi del Campidoglio, Luigi Di Maio si muova da premier. Prima della pausa pasquale il capo politico grillino ha incontrato Virginia Raggi e i consiglieri M5s. In questi giorni di attesa e di difficili trattative per formare il governo e prima ancora che inizino le consultazioni al Quirinale, l'aspirante premier grillino scrive e riscrivere il programma da presentare al capo dello Stato. Nei fatti un'agenda ...

Roma - Campidoglio - vertice Di Maio-Raggi : "Più poteri per la Capitale" : Il confronto richiesto dalla sindaca ha riguardato l'approvazione dei decreti attuativi della legge che prevede più autonomia e più poteri per la città. E lo...

Ambiente : alleanza Roma Capitale - ENEA e GSE per una città più sostenibile : Tagliare le emissioni di CO2 del 40%, puntando su rinnovabili ed efficienza energetica in settori chiave come edilizia pubblica e residenziale, illuminazione, mobilità e rifiuti, e adottare una strategia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Sono questi gli obiettivi dell’accordo di collaborazione tra Roma Capitale, ENEA e GSE, firmato in Campidoglio dalla sindaca Virginia Raggi e dai presidenti Federico Testa (ENEA) e Francesco ...

Mafia Capitale - pg Roma chiede 26 anni e 6 mesi per Carminati e 25 e 9 mesi per Buzzi : Ventisei anni e mezzo per Massimo Carminati e 25 anni e 9 mesi per l’ex ras delle cooperative Romane Salvatore Buzzi per associazione a delinquere di stampo mafioso. Sono le richieste di condanna fatte dal procuratore generale Antonio Sensale nel processo di appello Mafia Capitalr nell’aula bunker di Rebibbia, alla III Corte d’Appello di Roma in cui compaiono 43 imputati. In primo grado Carminati e Buzzi sono stati condannati rispettivamente a ...