Rissa con Corona | la vittima | Corona mi ha sputato e preso a pugni Ho il filmato e

MMA - Conor McGregor perde la testa : assalto a un bus e Rissa - alla fine si consegna : MMA, Conor McGregor perde la testa: assalto a un bus e rissa, alla fine si consegna Conclusa la caccia della polizia di New York a Conor McGregor, il campione irlandese di MMA (arti marziali miste) che ha assaltato un autobus che trasportava altri lottatori Continua a leggere

“Squalificata”. Rissa choc all'(altra) Isola. Non è la prima volta che il pubblico assiste a una zuffa come questa - stavolta - però - le due concorrenti l’hanno fatta grossa. “Si sono strappate i capelli” e la produzione non ha avuto scelta : “Squalifica”. Era già successo all’Isola dei famosi. Parliamo di diversi anni fa e, se seguite il programma, probabilmente non avete dimenticato la lite furibonda che ci fu tra Aida Yespica e Antonella Elia. Tutto era iniziato con una discussione normale, a parole. Poi le due si erano scaldate, soprattutto Antonella Elia che, a un certo punto, mentre Carmen Di Pietro tentava di fare da paciere, è passata alle mani. Colpendo prima Patrizia ...

“Squalificata”. Rissa choc all’Isola. Non è la prima volta che il pubblico assiste a una zuffa come questa - stavolta - però - le due concorrenti l’hanno fatta grossa. “Si sono strappate i capelli” e la produzione non ha avuto scelta : “Squalifica”. Era già successo all’Isola dei famosi. Parliamo di diversi anni fa e, se seguite il programma, probabilmente non avete dimenticato la lite furibonda che ci fu tra Aida Yespica e Antonella Elia. Tutto era iniziato con una discussione normale, a parole. Poi le due si erano scaldate, soprattutto Antonella Elia che, a un certo punto, mentre Carmen Di Pietro tentava di fare da paciere, è passata alle mani. Colpendo prima Patrizia ...

La folle notte di Conor McGregor : assalto al pullman - Rissa e poi si consegna alla polizia : Il campione irlandese di arti marziali miste ha dato l'assalto con violenza ad un pullman occupato da alcuni colleghi, rimasti feriti. Dopo aver fatto perdere le tracce si è poi consegnato alla polizia di New York.Continua a leggere

MMA - Conor McGregor perde la testa : assalto a un bus e Rissa - si consegna alla polizia : Il campione irlandese di UFC si è scagliato come un pazzo contro un bus sul quale erano presenti altri lottatori: si è costituito

MMA - Conor McGregor perde la testa : assalto a un bus e Rissa - la polizia lo bracca : La polizia è a caccia del campione irlandese di UFC, che si è scagliato come un pazzo contro un bus sul quale erano presenti altri lottatori

Fabrizio Corona sfiora la Rissa/ Video - Silvia Provvedi confessa : "Mi sono spaventata moltissimo - ecco perché" : Fabrizio Corona sfiora la rissa Video, “Pezzo di merd*, chiedimi scusa in ginocchio!”: ecco cosa è successo davanti ad una nota discoteca di Milano nel corso della serata di ieri.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 18:14:00 GMT)

Sbatte in faccia al marito le prove del tradimento - tra due coniugi finisce in Rissa : È dovuta intervenire la polizia per placare una violenta rissa tra coniugi avvenuta in un appartamento di Mestre. Secondo il Gazzettino, il diverbio sarebbe nato per motivi di...

AMAURYS PEREZ Rissa con FRANCO TERLIZZI/ Mi sono inginocchiato per scusarmi con Eva (Isola dei famosi) : L'Isola dei Famosi 2018 non sorride appieno ad AMAURYS PEREZ, che dopo aver fatto pace con Francesca Cipriani ha avuto uno scontro acceso con FRANCO TERLIZZI(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 22:20:00 GMT)

Amaurys Perez Rissa con Franco Terlizzi/ Gli comprometterà l’accesso alla finale? (L’Isola dei famosi 2018) : L'Isola dei famosi 2018 non sorride appieno ad Amaurys Perez, che dopo aver fatto pace con Francesca Cipriani ha avuto uno scontro acceso con Franco Terlizzi(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 21:35:00 GMT)

“Ora è così”. A 58 anni - la nuova ClaRissa Burt. “Ed ecco cosa fa per vivere”. Per anni presenza fissa sui nostri schermi - fece parlare di sé per il suo legame con Massimo Troisi e per una bellezza fuori dal comune che fece innamorare milioni di italiani. Ma oggi… : Icona di bellezza. Occhi azzurri e capelli scuri. Negli anni ’80 nessuno poteva competere con Clarissa Burt, americana di San Francisco che alla bellezza sapeva unire la simpatia. Innamorata dell’Italia, dal nostro paese e dagli italiani è stata amata. Compagna di Francesco Nuti ebbe una storia d’amore e Massimo Troisi. Un amore profondo che ancora oggi lascia traccia nelle sue parole, sebbene abbia lasciato l’Italia dal 2005: “Fu ...

Dai Moschettieri alla Rissa con l'arbitro : Italia-Francia di Davis - un secolo da nemici : Non ci battono in casa da 91 anni, l'ultima volta finì tra gli insulti: da venerdì nuova sfida Con i francesi, come capita spesso, anche in Coppa Davis ci siamo lasciati male. Sports Palace di Nantes, ...

AMAURYS PEREZ/ La "Rissa" con Franco Terlizzi e la punizione come Peor (L’Isola dei famosi 2018) : L'Isola dei famosi 2018 non sorride appieno ad AMAURYS PEREZ, che dopo aver fatto pace con Francesca Cipriani ha avuto uno scontro acceso con Franco Terlizzi(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 07:12:00 GMT)

Rissa RAOUL BOVA SELVAGGIA LUCARELLI/ Ballando con le stelle : "Intimidazioni fisiche..." : RISSA RAOUL BOVA SELVAGGIA LUCARELLI a Ballando con le stelle? Il mistero del dietro le quinte. Probabile screzio fra i due durante la puntata di ieri sera del programma Rai(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 16:33:00 GMT)