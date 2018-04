Rischio idrogeologico | Toscana | il 9 aprile la presentazione del progetto di monitoraggio

Allerta Meteo Toscana : nuova perturbazione - criticità “arancione” per Rischio idrogeologico : nuova perturbazione sulla Toscana nella seconda parte della giornata di domani: la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’Allerta Meteo criticità arancione per rischio idrogeologico sul reticolo inferiore e sul reticolo principale sulla Toscana del nord a partire dalle ore 15 di domani, giovedì 15 marzo alle ore 8 di venerdì 16. In particolare l’Allerta riguarda Lunigiana, Garfagnana, Versilia, Valdarno ...

Allerta Meteo Lombardia : forti temporali in arrivo - criticità “gialla” per Rischio idrogeologico : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni Meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha diramato un’Allerta Meteo criticità “gialla” per rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte di oggi, domenica 11 marzo, con revoca alle 14 di domani, lunedi’ 12 marzo, sulle zone omogenee IM-01 (Valchiavenna, provincia Sondrio), IM-02 (Media-bassa Valtellina, provincia di Sondrio), ...

Allerta Meteo Firenze : criticità arancio “per Rischio idraulico reticolo principale e Rischio idrogeologico” : La Protezione civile della Città metropolitana di Firenze ha emesso un’Allerta Meteo arancio “per rischio idraulico reticolo principale e rischio idrogeologico valida fino alle ore 12:00 di lunedì 12-3 per il territorio del Bisenzio-Ombrone Pistoiese. Previste piogge diffuse su tutto il territorio della Città Metropolitana con cumulati abbondanti nei comuni interessati dall’Allerta. Al momento tutti i livelli idrometrici sono ...

Domenica di allerta meteo arancione per Rischio idrogeologico : Provincia - Un doppio codice, arancione e giallo, dalle 8 di domani, Domenica 11 marzo, fino alle 12 di lunedì 12 marzo, per rischio idrogeologico ed idraulico e vento. Lo ha emesso la Sala operativa ...

Maltempo - codice giallo su tutta la Toscana per Rischio idrogeologico : Provincia - Ancora pioggia e temporali su tutta la Toscana per la giornata di domani. La Sala operativa della Protezione civile ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico dalla mezzanotte di ...

Allerta Meteo Campania : maltempo in arrivo - criticità “gialla” per Rischio idrogeologico dalla mezzanotte : Allerta Meteo criticità “gialla” in Campania per rischio idrogeologico: lo rende noto la protezione civile regionale spiegando che la perturbazione che sta interessando la regione porterà piogge più consistenti e possibili temporali, che potranno determinare l’insorgenza su tutto il territorio regionale di criticità idrogeologiche, con manifestazioni al suolo, nelle aree interessate dalle piogge, di possibili fenomeni di ...

Allerta Meteo Firenze : criticità “gialla” per ghiaccio e Rischio idrogeologico : La protezione civile ha emesso per Firenze e tutta l’area metropolitana un’Allerta “gialla” per rischio ghiaccio, valida dalle 22 di oggi, venerdì 2 marzo, alle 13 di domani, sabato 3 marzo. criticità idrogeologica idraulica sul reticolo minore per tutta la giornata di oggi e fino alla mezzanotte di domani. L'articolo Allerta Meteo Firenze: criticità “gialla” per ghiaccio e rischio idrogeologico sembra essere ...

Realizza opere su terreno a Rischio idrogeologico - denunciato : I carabinieri forestali hanno individuato una pista e una gradonatura, Realizzati appena pochi giorni fa senza alcuna autorizzazione, in un'area agricola in forte declivio nella loc. Valle del ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla per Rischio idraulico e idrogeologico : L’Agenzia regionale di Protezione Civile e Arpae Emilia-Romagna hanno diramato un’Allerta Meteo criticità “gialla” valida dalla mezzanotte di oggi a quella di domani per criticità idraulica e idrogeologica sul territorio e sulle coste della Romagna e del Ferrarese. Si segnalano anche “residue nevicate di debole intensità attorno ai 500 metri nella prima parte della giornata“. Nelle prime ore di oggi “si ...

Rischio idrogeologico - l’Idea di utilizzare i Pluviometri : In questi giorni il geologo, docente universitario, Franco Ortolani, candidato al senato per M5S, ha rilasciato un intervista a un quotidiano locale, NapoliToday, ove afferma che con l’utilizzo dei Pluviometri potremmo salvare vite umane. Come Rete Meteo Amatori abbiamo avuto la possibilità di partecipare a convegni ed eventi in materia di Rischio Idrogeologico, pertanto anche […]

'Rischio e territorio : Rischio sismico - vulcanico - idrogeologico' al centro della due giorni di OrvietoScienza : Dopo le riflessioni su: "Scienza ancora negata" , 2013, , "Scienza e Diritto" , 2014, , fisica astroparticellare ed il valore della ricerca scientifica rispetto a sfide ancora aperte con "Democrito ...

Allerta meteo Toscana : codice giallo per Rischio idrogeologico e neve : Una perturbazione in avvicinamento all’Italia, interesserà anche la Toscana facendo scattare un codice giallo per rischio idrogeologico e neve dalle 13 di oggi, martedì 6 febbraio, alle 23,59 di domani, mercoledì, su gran parte della regione centromeridionale, in Garfagnana, Lunigiana e sull’Appennino Tosco-romagnolo. In particolare, oggi piogge sparse generalmente di debole o moderata intensità sono possibili su tutte le aree, ma in ...