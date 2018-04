Rinnovabili | ERG accelera la crescita in Francia sull' eolico

Google - numero uno per il consumo di energie Rinnovabili : MILANO - Google in testa anche nelle rinnovabili: la società che gestisce il motore di ricerca numero uno al mondo sta conducendo la gara in corso tra i colossi tecnologici americani. Nel 2017, ...

Energia : in Portogallo a marzo Rinnovabili superano consumi elettricità : Roma, 5 apr. (AdnKronos) – A marzo in Portogallo le rinnovabili prodotte (4.812 Gwh) hanno superato i consumi di elettricità, pari a 4,647 Gwh. Si tratta di un traguardo mai raggiunto negli ultimi 40 anni. E’ quanto rileva l’Apren, l’associazione portoghese per le energie rinnovabili citando i dati della Ren, la rete energetica nazionale, ed evidenziando che la produzione di rinnovabili ha rappresentato il 103,6% dei ...

Accordo Enea-Comune di Roma per puntare su Rinnovabili ed efficienza energetica : Domani, Mercoledì 28 marzo alle ore 10 in Campidoglio, l’ENEA firmerà un Accordo di collaborazione nel campo dell’energia e dell’ambiente con Roma Capitale e GSE finalizzato a tagliare le emissioni di CO2, puntando su rinnovabili ed efficienza energetica in settori chiave come edilizia pubblica e residenziale, illuminazione, mobilità e rifiuti. Oltre che con ENEA e GSE, Roma Capitale sottoscriverà domani altri accordi con ISPRA e Ministero ...

Energie Rinnovabili - il decreto del governo è in alto mare : in ritardo gli investimenti. E gli operatori criticano la bozza di legge : Energie rinnovabili sulla graticola. I nuovi incentivi al settore per il triennio 2018-2020, che dovevano quindi partire quasi tre mesi fa, non vedono luce. E i tempi si profilano ancora molto lunghi. Lo schema di decreto a cui sta lavorando il governo è stato inviato solo ora dal ministero dello Sviluppo economico al ministero dell’Ambiente, che dovrà recepire il via libera, con eventuali proposte di modifica, da parte dell’Autorità per ...

Saipem e le energie Rinnovabili : niente di nuovo - tutto da copione : Saipem è proiettata al futuro ed alla green energy . Nulla di nuovo, una strategia che il management della oil company italiana sta portando avanti con determinazione, coraggio e programmazione, ...

Energia positiva - Rinnovabili 'in condominio' : Energia positiva è una cooperativa di 160 soci che condivide pro-quota sei impianti Rinnovabili e ne diventa virtualmente proprietaria. In questo modo, i cittadini possono produrre e utilizzare ...

Erg vara il piano industriale al 2022. Investirà 1 - 7 miliardi nelle Rinnovabili : Un dividendo straordinario di 40 centesimi che si aggiunge alla cedola di 75 centesimi. E un nuovo piano industriale che prevede investimenti per quasi 1,7 miliardi di euro nel settore delle energie ...

Energia da Rinnovabili - le città virtuose : Ecco i principali centri urbani 100% rinnovabili nel mondo . Burlington, la più grande città del Vermont, che soddisfa il proprio intero fabbisogno energetico da eolico, solare, idroelettrico e ...

Ambiente : in Sicilia il 25.7% dell’energia è prodotta da fonti Rinnovabili : La produzione netta di energia elettrica complessiva in Sicilia è di 19.781 gigawattora anno, di cui 5.083 GWh/anno da fonte rinnovabile, pari al 25,7 per cento del totale e ciò grazie ai 44.683 impianti diffusi in tutti i Comuni. In Sicilia, nel 2016 le fonti rinnovabili di energia (Fer) hanno confermato il proprio ruolo di primo piano nel panorama energetico regionale, trovando impiego diffuso sia per la produzione di energia elettrica, sia ...

Energia : Péruzy - ppa indispensabili per sviluppo Rinnovabili : Roma, 23 feb. (AdnKronos) – “I Ppa sono un tema di primaria importanza per il contributo del nostro Paese alle importanti sfide cui l’Europa ci chiede di partecipare per il raggiungimento degli obiettivi climatici, nell’interesse dei cittadini di oggi e, soprattutto, di domani”. Ad affermarlo in una nota è Péruzy, Amministratore Delegato e Presidente di Acquirente Unico commentando l’accordo raggiunto ieri tra ...

Clima : i sussidi all’energia tra petrolio - gas - Rinnovabili e climate change : Una singola soluzione miracolosa non esiste. In un mondo che vuole allontanarsi dall’uso di energia proveniente da fonti fossili, i sussidi a queste ultime non sembrano avere alcun senso. Al tempo stesso però, non si può pensare che l’eliminazione di questi sussidi sia, da sola, la soluzione al problema delle emissioni di CO2 nel mondo. Sono parole di Massimo Tavoni, uno dei due ricercatori CMCC, insieme a Johannes Emmerling tra gli ...

Energia : il Piemonte punta sulle Rinnovabili : “La Regione ha avviato la nuova pianificazione energetica ambientale al fine di sostenere l’intera filiera e per raggiungere gli obiettivi della Strategia Europa 2020 e del Pacchetto Clima Energia (o Winter Package) che fissa nuovi obiettivi al 2030”. Lo ha spiegato l’assessore Giuseppina De Santis, che ha la delega all’Energia nella Giunta Chiamparino, illustrando oggi in seduta congiunta tra la terza e quinta ...

Clima ed energia - la rivoluzione green dell’Europa : per la prima volta le energie Rinnovabili hanno superato il carbone - boom Italia [DATI] : 1/10 ...