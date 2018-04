RIFORMA PENSIONI 2018 Le opportunità di Ape e Rita ultime notizie

RIFORMA PENSIONI fattibile : anzianità senza aspettativa di vita e flessibilità Video : Partono le consultazioni del Presidente Mattarella per la formazione del nuovo Esecutivo e tutti i lavoratori che chiedono novita' in materia pensionistica sono in attesa. Mai come questa volta le sorti del Governo sembrano andare in parallelo con quelle della previdenza perché i due schieramenti che hanno vinto le elezioni, il Centrodestra come coalizione e il Movimento 5 Stelle come partito, sembrano convinti a cancellare la tanto antipatica ...