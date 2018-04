Ricerca | le canzoni del Dna | proteine in musica all’Ifom di Milano

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 aprile 2018) Nel nostro Dna si nasconde uno spartitole. Anzi 23 mila, tanti quante sono le differentiche abitano in ogni cellula. Paolo Soffientini,tore di proteomica all’Ifom-Istituto Firc di oncologia molecolare di, doppia professione di scienziato e batterista, da 2 anni è al lavoro per svelarli e farceli ascoltare. Perché “lesono melodia”, spiega il biotecnologo all’AdnKronos Salute. L’idea è stata incrociare l’alfabeto dellacon quello del codice della vita: a ciascuna lettera del genoma viene abbinata una nota, in modo tale che ogni gene, e quindi ogni proteina, possa diventare un suono. Mescolandone diversi si ottiene un brano, poi un altro ancora e potenzialmente infiniti altri: le ‘del Dna’. Ne è nato un progetto, che si chiama ‘Prote_IN Music’ e fa da colonna sonora alla ...