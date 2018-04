Reyer Venezia | Tomas Ress | ' A fine stadio chiudo'

LIVE/ Umana Reyer Venezia-Sidigas Avellino in diretta : Renato Spiniello Umana Reyer Venzia-Sidigas Avellino chiude il turno pasquale della Serie A PosteMobile. Dopo il successo in Fiba Europe Cup, che ha regalato ai biancoverdi le semifinale della ...

DIRETTA / Venezia Cantù (risultato finale 107-83) : la Reyer demolisce i brianzoli! (basket Serie A1) : DIRETTA Venezia Cantù , risultato finale 107-83: con un grande secondo tempo la Reyer affonda i brianzoli e rimane prima in classifica in Serie A1, sempre agganciata all'Olimpia Milano(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 20:30:00 GMT)

Basket Serie A - la Reyer Venezia ingaggia Edgar Sosa : ROMA - Il campionato sta entrando nella sua fase clou e la Reyer Venezia per farsi trovare pronta e affrontare al meglio lo sprint finale ha deciso di attingere dal mercato riportando in Italia il ...

DIRETTA / Venezia Estudiantes (risultato finale 92-91) : Reyer retrocessa in Europe Cup (Champions League) : DIRETTA Venezia Estudiantes, risultato finale 92-91: la vittoria al fotofinish è inutile per la Reyer, che a causa del successo dell'Aek Atene retrocede in Europe Cup con gli spagnoli(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 20:11:00 GMT)