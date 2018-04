Revisione della spesa dei ministeri

Putin governerà il mondo - l'Europa sarà una terra desolata : la pRevisione shock della veggente cieca : ... nota veggente bulgara morta nel 1996 all'età di 85 anni e conosciuta come la Nostradamus dei Balcani, della quale si è iniziato a parlare in ogni parte del mondo dopo aver scoperto che, in passato, ...

L'UE sospende la Revisione della fusione Linde-Praxair : Teleborsa, - La Commissione europea ha sospeso la revisione della fusione tra Linde AG e Praxair , avviata lo scorso febbraio, fino a quando non saranno fornite le informazioni richieste. La ...

Sorpresa pRevisione Squadra della Settimana FIFA 18 Ultimate Team il 14 marzo? : Un fine Settimana assolutamente interessante per tutti gli utenti di FIFA 18 Ultimate Team quello che si è concluso da pochi giorni in ambito calcistico, con i campi europei che sono stati come sempre fonte d'ispirazione per Electronic Arts nella scelta dei potenziali giocatori in forma da schierare nella nuova Squadra della Settimana. Una formazione che parla italiano (o quantomeno include atleti provenienti dalla Serie A), con Inghilterra e ...

Nulla da fare per Dell'Utri. Respinta la richiesta di Revisione della sentenza di condanna - l'ex senatore resta in carcere : La seconda sezione della Corte d'appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di revisione presentata dall'ex senatore di Fi Marcello Dell'Utri condannato a 7 anni per concorso in associazione ...

Il G-8 di Genova non finisce mai. Per i poliziotti della Diaz si apre la possibilità della Revisione del processo : La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato ammissibile il ricorso presentato dai funzionari di polizia condannati in via definitiva per i fatti della Diaz relativi al G8 del 2001. I ...

Il G-8 di Genova non finisce mai. Per i poliziotti della Diaz si apre la possibilità della Revisione del processo : La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato ammissibile il ricorso presentato dai funzionari di polizia condannati in via definitiva per i fatti della Diaz relativi al G8 del 2001. I poliziotti, che erano stati assolti in primo grado, sono poi stati condannati in appello e in Cassazione per falso e calunnia. Nel ricorso lamentano presunte violazioni del diritto di difesa.La Cedu dovrà ora valutare nel merito il ricorso e, in caso ...

Nulla da fare per Dell'Utri : respinta la richiesta di Revisione della sentenza di condanna - l'ex senatore di Forza Italia resta in carcere : La seconda sezione della Corte d'appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di revisione presentata dall'ex senatore di Fi Marcello Dell'Utri condannato a 7 anni per concorso in associazione mafiosa con sentenza ormai definitiva. respinta di conseguenza anche la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena avanzata dalla stessa procura generale di Caltanissetta. Dell'Utri è difeso dagli avvocati Francesco Centonze e Tullio ...

Ema : battaglia sempre più difficile - no a Revisione della sede : Ieri la commissione Affari Costituzionali dell'eurocamera ha bocciato l'emendamento di Mercedes Bresso , Pd, che chiedeva di eliminare dal nuovo regolamento il riferimento ad Amsterdam come nuova sede,...

Approvato Il Bilancio di pRevisione 2018-2020 della Provincia di Parma : Il 21 marzo sarà quindi una giornata di resistenza civile contro la mafia, con testimonianze, dibattiti e spettacoli, e un corteo che toccherà alcuni luoghi simbolici della città: Piazza Carlo ...

Ema - dalla Commissione no alla Revisione della sede di Amsterdam. “Ppe non difende Milano” : Nessuna riapertura dei giochi per la sede dell’Ema, nessuna revisione per la scelta di Amsterdam. E si allontana la possibilità per Milano di portare in città l’Agenzia del Farmaco, costretta a traslocare da Londra dopo Brexit coi suoi 900 dipendenti. A complicare lo scenario è stato il voto della Commissione per gli affari costituzionali dell’Europarlamento sul regolamento per la nuova sede, che ha deluso chi sperava che il ...

Ema - la commissione del Parlamento boccia la Revisione della sede ad Amsterdam : Si complica la battaglia al Parlamento europeo per la revisione dell’assegnazione dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) ad Amsterdam. La commissione Affari costituzionali del Pe ha bocciato l’emendamento della relatrice Mercedes Bresso (Pd), che chiedeva di eliminare dal testo del nuovo regolamento dell’Ema, proposto dalla commissione Ue, ogni r...

Ema. Si complica la 'battaglia ' italiana per Milano. Commissione UE boccia Revisione della scelta di Amsterdam come nuova sede : 26 FEB - Si complica la battaglia al Parlamento europeo per la revisione dell'assegnazione dell'Agenzia europea del farmaco , Ema, ad Amsterdam. La Commissione Affari costituzionali dell'...

Ema - si chiude un'altra porta per Milano : il Parlamento Ue dice no alla Revisione della sede : La Commissione Affari costituzionali boccia l'emendamento di Mercedes Bresso (Pd) chiedeva di eliminare dal testo del nuovo regolamento dell'Agenzia del...

Omicidio Meredith - no della Cassazione a Revisione processo Guede - : L'ivoriano è stato condannato in via definitiva a 16 anni per l'Omicidio e la violenza sessuale sulla studentessa inglese Meredit Kercher