Blastingnews

: Replica e blind 3° appuntamento di The Voice of Italy 2018, ascolti puntata - CasileFran : Replica e blind 3° appuntamento di The Voice of Italy 2018, ascolti puntata -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Ieri, 5 aprile, è andata in onda una nuovadi Theof: che cosa sarà successo di nuovo? Nellascorsa un concorrente, visto che nessuno dei quattro giudici si è girato per lui, ha lanciato il suo basso contro la giuria. Ecco gli avvenimenti delladi ieri 5 aprile, le info sue repliche.auditions del 5 aprile Dopo un riassunto dei fatti clou delle due puntate precedenti, in un'ambientazione ottocentesca, in scena entra Costantino della Gherardesca, vestito da marchese ed iniziano le nuoveauditions. Apre Raimondo Cataldo che canta "I can't stand the rain" ed ottiene due responsi positivi Al Bano e J-Ax, ma lui preferisce Al Bano, con cui condivide lo stile. Mara Sottocornola, la seconda concorrente, nel 2012 ha partecipato alla sesta edizione di X-Factor, ora crede di essere più brava ed infatti dopo aver cantato "The Waves" di ...