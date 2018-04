Ranking Uefa | Italia stabile al terzo posto | sale la Lazio

Ranking Uefa - l’Italia allunga ancora sulla Germania : Spagna in testa : Nonostante la sola vittoria nelle tre partite disputate in settimana, l'Italia allunga sulla Germania nel Ranking Uefa . L'articolo Ranking Uefa , l’Italia allunga ancora sulla Germania : Spagna in testa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ranking Uefa - l’Italia si avvicina all’Inghilterra : la Spagna resta in testa : Si accorcia la distanza tra l'Italia e l'Inghilterra per quanto riguarda il Ranking Uefa per paese L'articolo Ranking Uefa, l’Italia si avvicina all’Inghilterra: la Spagna resta in testa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.