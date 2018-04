Rally di Corsica 2018 Streaming video e diretta tv | percorso | orario | vincitore Wrc

Rally Corsica - Mondiale 2018 : Kris Meeke fa suo lo shakedown davanti a Mikkelsen e Neuville : Ha preso il via con il consueto shakedown il fine settimana del Rally di Corsica 2018 . Sui 5,45 chilometri del tracciato di Sorbo Ocagnano il più veloce si è rivelato il britannico Kris Meeke (Citroen C3) con il tempo di 4:00.8 precedendo il norvegese Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) di 2″2. Terza posizione per il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 3 secondi esatti, davanti allo spagnolo Dani Sordo (Hyundai i20) a 3.5 e al francese ...

Rally Corsica - Mondiale 2018 : Kris Meeke fa suo lo shakedown davanti a Mikkelsen e Neuville : Ha preso il via con il consueto shakedown il fine settimana del Rally di Corsica 2018 . Sui 5,45 chilometri del tracciato di Sorbo Ocagnano il più veloce si è rivelato il britannico Kris Meeke (Citroen C3) con il tempo di 4:00.8 precedendo il norvegese Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) di 2.2 secondi. Terza posizione per il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 3 secondi esatti, davanti allo spagnolo Dani Sordo (Hyundai i20) a 3.5 e al francese ...

Rally - Mondiale 2018 : in Corsica riparte il duello serrato tra Sebastien Ogier e Thierry Neuville : Dopo circa un mese di stop torna il Mondiale Rally 2018 e lo fa con la tappa francese del Rally di Corsica che si correrà tra il 5 e l”8 aprile nei tortuosi percorsi dell’isola che si affaccia davanti alla Sardegna. Siamo giunti alla 61esima edizione di questa avvincente prova del Mondiale che, nelle sue due ultime edizioni, ha visto il successo proprio dei due grandi contendenti di questa stagione, il belga Thierry Neuville (che ...

In streaming visione assicurata da Sky Go. Il programma Da giovedì 5 aprile a domenica 8 aprile Rally di Corsica