Rally Corsica | Mondiale 2018 | un Sebastien Ogier quasi perfetto domina sulle strade di

oasport

(Di venerdì 6 aprile 2018)senza mezzi termini la prima giornata deldi. Il campione del mondo in carica, infatti, ha vinto tre delle quattro prove speciali di giornata (tutte lunghe e selettive) e ha già un ampio margine sui più immediati inseguitori. Alle sue spalle troviamo Thierry Neuville distante 33.6 secondi, mentre al terzo posto c’è Kris Meeke a 38.7. Quarto in graduatoria è Ott Tanak a 44.2, mentre quinto è Esapekka Lappi a 1:13. Distacchi ancor più pesanti per Jari-Matti Latvala a 1:25 in ottava piazza, mentreLoeb che finisce fuori pista e danneggia pesantemente la vettura, accumula un totale di 21 minuti di ritardo, comprese le penalità. LA GARA La prima giornata deldiha preso il via con la SS1 La Porta – Valle di Rostino 1 di ben 49,03 chilometri. Questo stage particolarmente impegnativo e selettivo ha visto subito la ...