Raikkonen e Vettel sicuri | ' Siamo veloci | ma possiamo ancora migliorare'

F1 Ferrari - venerdì di sorrisi. Raikkonen : "Molto contento". Vettel : "Va meglio" : Grande serata per la Ferrari quella di venerdì in Bahrain. Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel hanno piazzato i migliori tempi e hanno destato un'ottima impressione in configurazione da qualifica. I ...

F1 Bahrain - nelle seconde libere 1° Raikkonen davanti a Vettel : SAKHIR - Nella seconda sessione di prove libere in Bahrain Ferrari protagoniste. Le Rosse dominano nel pomeriggio con Kimi Raikkonen che fa segnare il crono di 1'29"817 che precede di poco Sebastian ...

F1 - GP Bahrein 2018 : prove libere 2. Ferrari davanti a tutti : Kimi Raikkonen precede Sebastian Vettel. Lewis Hamilton è quarto : C’è la Ferrari davanti a tutti al termine delle prove libere 2 del GP del Bahrein. Il più veloce dei due piloti della Rossa è stato Kimi Raikkonen, che ha stampato un convincente 1’29″817, abbassando quindi notevolmente il limite imposto al mattino da Daniel Ricciardo (1’31?060). Sebastian Vettel è vicinissimo, separato dal compagno di squadra di soli 11 millesimi, confermando le ottime impressioni lasciate dalla sessione ...

F1 - GP Bahrein 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Kimi Raikkonen vola davanti a Vettel - Mercedes a mezzo secondo - Red Bull più indietro : Kimi Raikkonen (Ferrari) conferma il suo ottimo avvio di stagione e fa segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrein 2018. Il finlandese, infatti, ha centrato un eccellente 1:29.817 (SuperSoft) precedendo il compagno di scuderia Sebastian Vettel di appena 11 millesimi. Le due “Rosse” sono state le uniche vetture a scendere sotto il muro dell’1:30, lasciando le Mercedes a oltre mezzo ...

F1 - Gp Bahrain : prime libere a Ricciardo - Raikkonen terzo davanti a Vettel : Quinto tempo per la Mercedes del campione del mondo in carica Lewis Hamilton , 1'32''272, , alle sue spalle Grosjean , Haas, , Gasly , Toro Rosso, , Sainz , Renault, , Magnussen , Haas, e Hulkenberg ,...

F1 Bahrain - Ricciardo il più veloce nelle prime libere - 3° Raikkonen e 4° Vettel : Solamente quinta l'altra Stella d'Argento del Campione del Mondo Lewis Hamilton. GRUPPO Ancora una bella prestazione per la Haas con il francese Romain Grosjean che si piazza in sesta posizione, ...

F1 : Ricciardo brilla nelle prove libere - terzo e quarto posto per le Ferrari di Raikkonen e Vettel : Miglior tempo per la Red Bull in Bahrain, secondo Bottas, Hamilton brilla in avvio prima di chiudere quinto

Bahrain - scatta Ricciardo. Poi Bottas. Ferrari : Raikkonen 3° e Vettel 4° : Quinto tempo per il campione del mondo Lewis Hamilton , 1'32"272, . INITIAL CLASSIFICATION , END OF FP1, Three different teams in the top three ? #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/9OsqzzVMgK - Formula 1 ...

F1 - GP Bahrein 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Miglior tempo di Daniel Ricciardo - Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen ok con le Ferrari : Iniziato il lungo weekend di Sakhir dove si disputa il GP del Bahrain 2018, seconda tappa del Mondiale di Formula Uno. Si è partiti con le prove libere 1 che ci hanno consegnato le prime importanti indicazioni in vista delle fasi più calde del fine settimana. Daniel Ricciardo ha fatto registrare il nuovo record della pista (1:31.060) su gomme soft: prova di forza da parte dell’australiano della Red Bull, tre decimi meglio di Valtteri ...

F1 - i precedenti di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen nel GP del Bahrein. Sakhir è un tracciato favorevole per i due ferraristi : Gran Premio del Bahrein di Sakhir, segni particolari, provincia di Maranello? No, la pista mediorientale non è stata trasferita nella pianura emiliana, ma si può tranquillamente dire che, numeri alla mano, sia una delle più favorevoli sia per la Ferrari che per i suoi due piloti. Andiamo, quindi, ad analizzare i numeri di questo Gran Premio che si è disputato 13 volte negli ultimi 14 anni (l’edizione 2011 venne cancellata per i tumulti nel ...

F1 - GP Australia 2018 – Kimi Raikkonen : “Vettel non si è ancora fermato? Non ‘fottetemi’ in questo modo!” : Lo si era capito fin dal venerdì delle prove libere del GP d’Australia 2018 che Kimi Raikkonen era particolarmente carico in questo primo weekend del Mondiale di Formula Uno. La seconda posizione nelle qualifiche e l’ottimo primo stint di gara, alle spalle di Lewis Hamilton e non troppo distante dal campione britannico della Mercedes, stavano confermando ciò. Poi la Virtual Safety Car e la strategia alternativa di Sebastian Vettel ...

La Ferrari vince il primo Gp del 2018 : trionfa Vettel - terzo Raikkonen : La Ferrari comincia il campionato con una vittoria sofferta e voluta quanto insperata. Sebastian Vettel si aggiudica il Gran premio di Australia davanti a Lewis Hamilton (Mercedes) e al compagno di squadra Kimi Raikkonen....