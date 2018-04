Radio digitale - Dal 2020 sarà obbligatoria sulle nuove auto

quattroruote

: RT @sofia_viscardi: preparate le cuffiette - itsmartiis_ : RT @sofia_viscardi: preparate le cuffiette - all_music_it : Greta Ray in radio e digitale con il singolo ‘A Roma un Venerdì’ - MusicTvOfficial : .@gretaray_ in radio e digitale con il singolo #ARomaunVenerdì -

(Di venerdì 6 aprile 2018)analogica addio, o quasi. Dal 1 giugno 2019 tutte le apparecchiaturefoniche distribuite dalle aziende produttrici ai rivenditori nazionali avranno "almeno uninterfaccia per la ricezione del segnale". E dal 1 gennaiosaranno così tutti i device venduti ai consumatori italiani, compresi quelli installati. quanto prevede un emendamento alla legge di stabilità 2018, al fine di favorire linnovazione tecnologica ed è bene tenerne conto se state per acquistare una nuova vettura o un impianto audio aftermarket. Nella nostra gallery, abbiamo raccolto per voi alcune informazioni sul DAB+ e sulla sua diffusione nel nostro paese. Per un maggiore approfondimento, vi rimandiamo invece al focus E ora si passa al, pubblicato sul nostro speciale Q-Tech, che trovate già in edicola abbinato al numero di aprile di Quattroruote e in edizione, ...