Quasi un punto di share per Tv2000. In primavera ottimi ascolti e boom social - : ... grazie alla diretta del contenitore pomeridiano 'Siamo noi', della fiction, del 'Diario di Papa Francesco' nei giorni feriali e alla nuova edizione del programma di Licia Colò il "Mondo Insieme", ...

“Riduce il rischio di infarto”. Due al giorno levano il cardiologo di torno. Non a tutti piace - ma fa bene (Quasi) da ogni punto di vista : l’alimento che non ti aspetti che è un vero e proprio “salvavita” : Mangiate spesso lo yogurt? Ma soprattutto: vi piace? Se avete risposto affermativamente a queste due domande sappiate che il vostro cuore vi ringrazia. Ce lo dice un articolo pubblicato sull’American Journal of Hypertension dalla Oxford University: secondo lo studio condotto, un consumo di almeno due vasetti di yogurt a settimana comporterebbe un minor rischio di malattie cardiovascolari per uomini e donne che soffrono di ...