Quanto è piovuto in Liguria in questo inizio di 2018? Ecco i DATI Arpal

(Di venerdì 6 aprile 2018) In una delle pause soleggiate che questa vivace primavera ci sta regalando, tra un passaggio instabile e l’altro, una veloce analisidelle precipitazioni nei primi tre mesi delinevidenziainteressanti. Nelle città capoluogo sono caduti quantitativi significativi di pioggia. A Imperia 280,2 millimetri contro i 189,3 della media climatologica cinquantennale 1961-2010, a Savona 359,6 (media climatologica 220,3), a Genova 300,2 (quasi in linea con la media cinquantennale che è di 308,9 millimetri) mentre La Spezia è sottomedia di 90 millimetri (349,6 contro 439,4). Le piogge si sono “spalmate” su diversi giorni, senza creare così particolari criticità: alla Spezia, ad esempio, èper 38 giorni, a Savona 29, a Imperia 27, a Genova 25 giorni. Marzo è stato il mese con più episodi piovosi: sempre alla Spezia si sono avute precipitazioni in 17 giorni su 31. Ci ...