Pulisce l’acquario e avvelena tutta la sua famiglia : la colpa è di un corallo tossico : Chris Matthews, 27enne britannico, ha avvelenato se stesso e la sua famiglia mentre puliva un acquario nella sua casa di Oxford. Anche i pompieri intervenuti sono rimasti intossicati. Fortunatamente ora stanno tutti bene, ma il giovane ha invitato tutte le persone a stare attente a non incappare in incidenti analoghi.Continua a leggere