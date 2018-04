Psoriasi | la buona notizia per gli italiani che ne soffrono Al via ‘Chiedi al

caffeinamagazine

: RT @enzodimaio: Buona Santa Pasqua - enzodimaio : RT @enzodimaio: Buona Santa Pasqua - enzodimaio : Buona Santa Pasqua -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Hai la? “Chiedi al tuo dermatologo nuove risposte per la tua pelle. E per la tua libertà”. E’ questo il messaggio lanciato da Novartis a tutti i pazienti che convivono con questa patologia cutanea, in occasione della seconda edizione della campagna ‘Chiedi al tuo dermatologo’: un’iniziativa che si propone di incoraggiare le persone cona migliorare la qualità della loro vita e parlare con il proprio dermatologo, trovando la soluzione giusta per la propria pelle. La campagna è patrocinata dall’Associazione per la difesa deglici (Adipso) e dalle società scientifiche Adoi (Associazione dermatologi-venereologi ospedalierie della sanità pubblica) e Sidemast (Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse). (VIDEO) La novità di questa edizione è il numero verde 800 ...