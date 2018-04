Psg | 5 record da battere nel finale di stagione in Ligue 1

Cavani da record al Psg - il soprannome (Matador) - i 100 gol e le triplette [VIDEO] : La stagione del Psg è entrata ormai nella fase decisiva, la Ligue 1 può essere considerata già in cassaforte mentre per superare il turno di Champions League agli ottavi serve l’impresa contro il Real Madrid per ribaltare il 3-1 dell’andata. Nonostante qualche problema di troppo con il compagno di reparto Neymar, la stagione dell’ex Napoli può considerarsi strepitosa, gol a grappoli e record, il Matador si sta confermando come ...

Psg - Neymar vuota il sacco : “Ecco perchè ho tolto a Cavani il rigore del record” : Dal suo arrivo al Psg in estate per la cifra monstre di 222 milioni di euro, Neymar non ha mai avuto un grande feeling con Edison Cavani. Il rapporto tre i due peggiora partita dopo partita. L’ultimo episodio che ha fatto scattare anche i fischi del ‘Parco dei Principi’ risale al match di Ligue 1 stravinto dal Psg contro il Digione, durante la quale O’Ney ha negato un calcio di rigore al ‘Matador’ che, se avesse ...

Cavani da record : 157 gol - è il miglior marcatore della storia del Psg : Cavani da record: 157 gol, è il miglior marcatore della storia del Psg Sono 157 le reti segnate in tutte le competizioni, una marcatura che gli ha permesso di scavalcare Zlatan Ibrahimovic Continua a leggere L'articolo Cavani da record: 157 gol, è il miglior marcatore della storia del Psg sembra essere il primo su NewsGo.

Psg - poker al Montpellier : doppio Neymar - record di Cavani : TORINO - Il Paris Saint Germain è inarrestabile al Parco dei Principi. La capolista colleziona la 16esima vittoria interna stagionale , 65-10 il bilancio delle reti, liberandosi con estrema facilità ...

Psg a valanga sul Montpellier - Cavani da record : Il Paris Saint-Germain non si ferma e, nell'anticipo della 23/a giornata della Ligue 1, piega al Parco dei Principi il Montpellier. Di 4-0 il risultato finale, firmato dalle reti di Edinson Cavani ...