Prove di dialogo Di Maio-Salvini nei tempi supplementari concessi da Mattarella

Presidenti delle Camere prime Prove di dialogo : L'obiettivo è arrivare ad una convergenza su una piattaforma programmatica basata innanzitutto su economia e rilancio della crescita. Preoccupazioni di Fitch Ma i mercati non stanno a guardare. Il ...

Prove di dialogo sul Def Si parte da Iva e tagli ma a sinistra scena muta : Ieri il viceministro all'Economia Enrico Morando ha detto che se ci dovesse essere una nuova maggioranza, il documento sarà rinviato in toto. Ipotesi remota. Nei giorni scorsi il Movimento cinque ...

Trump : Prove di dialogo con Pyongyang : Dopo il susseguirsi negli ultimi mesi di provocazioni verbali e non, da entrambe le parti, la crisi nordcoreana sembrava non lasciare alcun margine alle trattative. Invece, con grande sorpresa si apprende che potrebbe iniziare, seppur con enormi difficoltà, un lento processo di “normalizzazione”. Precedenti tra il Presidente Usa e il regime di Pyongyang Solo a gennaio, per parlare delle più recenti scaramucce, Kim Jong-un, durante il consueto ...