Pronte novità per Destiny 2 | il punto su classi | sottoclassi e variazioni al sistema di

optimaitalia

: Pronte novità per #Destiny2: il punto su classi, sottoclassi e variazioni al sistema di armi - OptiMagazine : Pronte novità per #Destiny2: il punto su classi, sottoclassi e variazioni al sistema di armi - Bottegaverde : ??Coupon Make-Up &Beauty?? Siete pronte??? L'evento più atteso sta per iniziare: da domani, tutto il make-up a METÀ PR… - romabimbi03 : Mamme siete pronte a tornare o restare in forma? Passeggini pronti! Ad aprile partono i nuovi corsi mammafit di MUM… -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Sembrerebbero essersi calmate le acque in quel di2, il titolo targato Bungie che dal suo esordio sul mercato non ha conosciuto tregua, complice una community in cerca di materiale sempre nuovo che non ha trovato però negli sviluppatori dei complici perfetti, almeno nei primi tempi. Pian piano le cose parrebbero migliorare, con i primi mesi di quest'anno che sono stati cruciali nello svelare i piani degli sviluppatori (e nell'attuarli, vedansi gli ultimi aggiornamenti del gioco, ndr), che lentamente stanno provando a riallinearsi ai propri aficionados, tentando di riguadagnare la fiducia di tutti coloro che hanno levato le tende, stabilendosi su titoli che maggiormente appagano le loro voglie videoludiche.A tal proposito arriva sul sito ufficiale di Bungie una corposa autointervista operata dagli sviluppatori in merito alle prossime feature di2, che prova a gettare ...