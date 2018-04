Prof preso a pugni dal padre di un alunno che era stato rimproverato per il ritardo

“Alessia Mancini l’ha detto a bassa voce”. Ma ora è venuto fuori. La Palapa non era collegata in quel momento con lo studio dell’Isola dei Famosi e la naufraga ne ha apProfittato. Peccato che le telecamere abbiano ripreso tutto… : Isola dei Famosi, che puntata la decima! Giusto un breve riassunto per chi si fosse perso l’ultima diretta: è uscito dal reality Simone Barbato, in nomination sono finiti Francesca Cipriani, Nino Formicola e Jonathan Kashanian e Rosa Perrotta ed Elena Morali sono sospese. Nel senso che solo il pubblico, tramite un televoto, deciderà chi delle due può rientrare a pieno titolo in gioco. In mezzo alla puntata, che è cominciata con un ...

Florida - sparatoria a scuola : 17 morti. "Prof uccisa - difendeva gli studenti". Killer preso : Torna nel giorno di San Valentino la paura e il terrore in una scuola superiore della Florida. E si consuma un dramma vissuto già troppe volte, con una sparatoria che fa diversi morti - 17...

Sparatoria in una scuola - tre morti e 50 feriti : "Uccisa una Prof - difendeva gli studenti". Preso il presunto killer : Una Sparatoria ha avuto luogo in una scuola superiore di Parkland, in Florida, la Marjory Stoneman Douglas High School. Sul posto sono accorse le forze dell'ordine e soccorsi in maniera...

Rimprovera alunno - Prof preso a botte dal padre : ... organizziamo lezioni contro il bullismo, presenteremo a breve il libro Il mappamondo magico sulla solidarietà ai bambini nel mondo». Lui è finito in ospedale, il padre del ragazzino ha rimediato una ...

Foggia - Prof preso a pugni dal papà di un alunno che aveva rimproverato : E' accaduto in una scuola media del capoluogo dauno. Il docente colpito alla testa e all'addome, ha subito traumi: ha una prognosi di un mese

Amici 17 The Jab - Alessandro risponde ai Professori : “Mi sento preso in giro” : Durante la diretta di sabato 3 febbraio di Amici 17, nella sfida fra i The Jab e Irama, Alessandro, leader della band del Ferro, attaccato dal professor Carlo Di Francesco e da Rudy Zerbi ha risposto a tono ai due docenti della scuola di Maria De Filippi dicendo: “Mi sento preso in giro“. Cosa è successo nel talent di Canale 5? Come mai l’allievo è arrivato ad esprimere con forza il suo pensiero dopo l’esibizione sulle ...