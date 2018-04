Processo alla storia | giudice Roia assolve Steve Jobs Ma denuncia i “Crimini contro le

Banca Etruria - Processo d’appello per ostacolo a vigilanza rinviato di un anno. Risparmiatori : “Si punta alla prescrizione” : “Scontato ed ovvio che si punti alla prescrizione del reato. Tutto questo è inaccettabile, un’offesa ai Risparmiatori, ma in generale a tutti i cittadini”. Così la presidente dell’Associazione vittime del salvabanche Letizia Giorgianni ha commentato la decisione dei giudici della Corte di Appello di Firenze, che giovedì hanno rinviato al 9 aprile 2019 il processo di secondo grado per ostacolo alla vigilanza a carico dell’ex ...

“Mi aveva ridotto così” - il mostro di Francesca Cipriani va a Processo mentre lei è all’Isola dei Famosi. Rispuntano fuori le vecchie foto della violenza subita dalla soubrette. Ricordate chi era stato a ridurla così? Un ex famoso : Francesca Cipriani è impegnata nel reality show L’Isola dei Famosi. Durante la giornata di martedì, però, avrà sicuramente pensato a dove sarebbe dovuta essere: in tribunale, a Rovigo, per testimoniare nel corso del processo per stalking e lesioni istituito a carico dell’ex fidanzato Marco Pavanello, ex corteggiatore di Uomini e Donne. I carabinieri hanno provato a cercare Francesca per consegnarle la notifica prevista per la sua ...

Strage di Bologna - no alla «pista palestinese» nel Processo a Cavallini : Non testimonieranno, quindi, il terrorista internazionale Ilich Ramirez Sanchez, detto `Carlos´ e l'ex senatore Carlo Giovanardi. Esclusi anche due testimoni di parte civile, l'ex estremista di destra ...

Processo Cappato : il Governo si costituisce davanti alla Consulta : Il 14 febbraio scorso la Corte d'Assise di Milano ha chiesto l'intervento della Corte Costituzionale per il Processo a Marco Cappato - esponente dei Radicali e dell'Associazione Luca Coscioni - che ha aiutato Fabiano Antoniani, alias Dj Fabo, a morire in Svizzera col "suicidio assistito". Dj Fabo era determinatissimo a porre fine alle proprie sofferenze, ma non esistendo in Italia una legge che prevede la possibilità del suicidio assistito è ...

Il governo a difesa della legge contro l'aiuto al suicidio : si costituisce davanti alla Consulta nel Processo Cappato per la morte di Dj Fabo : Il governo si è costituito davanti alla Corte costituzionale nel procedimento sollevato dalla Corte di Assise di Milano nell'ambito del processo a Marco Cappato per la morte di Fabiano Antoniani, noto come dj Fabo. Lo ha reso noto il vice presidente dell'associazione Luca Coscioni Filomena Gallo.I giudici lo scorso febbraio, al termine del processo a Cappato, avevano deciso di trasmettere gli atti alla Consulta per valutare la ...

RITA DALLA CHIESA - IL FRATELLO NANDO RICORDA FABRIZIO FRIZZI/ Video : "quando venne al maxiProcesso di Palermo" : RITA DALLA CHIESA distrutta dal dolore davanti al feretro di FABRIZIO FRIZZI: il Video delle lacrime della conduttrice che crolla tra le braccia di Mara Venier.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 15:57:00 GMT)

Ostia - al via il Processo Spada per la testata alla troupe di Nemo. Piervincenzi : “Non serbo rancore - qui per difendere il lavoro” : “Roberto Spada? L’ho visto così tante volte in video che mi pare di conoscerlo bene: sono qui non perché serbo rancore, ma per difendere il nostro lavoro e perché ritengo che sia giusto per chi fa il giornalista poter fare domande. Se ho subito altre minacce non posso dirlo, voglio dire che partecipo oggi anche per il mio operatore, di cui si parla poco”. Così’ Daniele Piervincenzi, il giornalista della trasmissione Nemo ...

Massacrato alla testa con le saponette - chiesto il Processo immediato : BRINDISI - processo immediato per il tentato omicidio dopo una lite nel centro Cara-Cie di Restinco, alle porte di Brindisi: nei confronti dei sette imputati, ospiti della struttura e fermati la sera ...

Domenica In / Anticipazioni e ospiti : Cristina D’Avena - Serena Autieri e il “Processo a Ballando” (25 marzo) : Domenica In, Anticipazioni e ospiti di oggi, 25 marzo 2018: Cristina D’Avena, Serena Autieri e il “Processo a Ballando con le stelle" insieme a Cristina Parodi, temi e talk.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 11:54:00 GMT)

Maria Elisabetta Alberti Casellati - la “più berlusconiana” : dalla marcia contro il Processo Ruby alle leggi ad personam : La presidente del Senato del Parlamento del cambiamento, dei partiti che vogliono ribaltare tutto, ricorda certi vecchi fumetti di Marlene Dietrich: le sopracciglia lunghissime sugli occhi sempre a mezz’asta, la bocca mezza serrata. Sarebbe perfetta come soggetto di un dipinto del Settecento che ritrae l’aristocrazia in posa. Altera, rigida e quindi fedele, fino alle estreme conseguenze: compresa quella di diventare la carta di ...

Londra : torturano - uccidono e bruciano ragazza alla pari. A Processo i datori di lavoro : È cominciato a Londra il processo per la morte di Sophie Lionnet, 21enne di origine francese, brutalmente uccisa dai suoi datori di lavoro Sabrina Kouider, 35 anni, e il compagno Ouissem Medouni, 40: la coppia l'avrebbe torturata, accusata ingiustamente di reati mai commessi, e ne avrebbe bruciato il cadavere.Continua a leggere

Mario Ciancio - inizia il Processo all’editore e con lui alla città di Catania : Bianco Vincenzo, Sebastiano “Nello” Musumeci, Crocetta Rosario, Epifani Ettore Guglielmo, Ercolano Giuseppe, Meloni Giorgia e Stancanelli Raffaele hanno avuto l’onore di essere ricevuti da Ciancio Mario per scambiarsi con Lui profonde riflessioni sul destino della città, della Sicilia e del Paese. Nel loro complesso, si può dire, tutti costoro costituivano una classe dirigente. Con diverse affinità e competenze, ma ognuno tutto sommato ...

Amianto - riprende il Processo per i morti alla Scala : Nel teatro italiano più noto al mondo, dieci decessi sospetti, ma anche 20 ammalati a causa della fibra cancerogena. Cinque dirigenti sotto accusa per omicidio colposo - Nel teatro italiano più noto ...

Claps - il Processo a un passo dalla soluzione : “Il ritrovamento fu solo una messinscena” : Otto anni fa due addette alle pulizie denunciarono di aver trovato i resti di Elisa Claps nella soffitta della SS. Trinità di Potenza. Oggi sono imputate nel processo per falsa testimonianza: per l'accusa il ritrovamento fu solo una messinscena.Continua a leggere