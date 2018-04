Probabili formazioni Benevento Juventus | mosse dalla panchina Diretta tv | orario

Probabili formazioni Vitòria Setùbal-Benfica Primeira Liga 07-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Vitòria Setùbal-Benfica, 29^ Giornata Primeira Liga, ore 21:30. Couceiro rilancia Teixeira a centrocampo, mentre per Rui Vitoria è ballottaggio tra Salvio e Pizzi. I padroni di casa del Vitòria Setùbal nella tarda serata di domani ospiteranno il Benfica, che nell’ultima giornata ha coquistato il primato in classifica, in questa gara che sarà valida per il 29esimo turno di Primeira Liga, ovvero il massimo ...

Probabili formazioni Sporting-Paços Ferreira Primeira Liga 07-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Sporting CP-Paços Ferreira, 29^ Giornata Primeira Liga, ore 21:15. Ristovski gioca dal 1′, mentre Dost è confermatoin avanti. Dopo la sconfitta contro il Braga e la gara di Europa League contro l’Atletico Madrid, per lo Sporting è tempo di rituffarsi in campionato. L’avversario di questa settimana è il Paços Ferreira, che nell’ultima giornata è riuscito ad avere la meglio, un po’ a ...

Probabili formazioni Porto-Aves Primeira Liga 07-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Porto-Deportivo Aves, 29^ Giornata Primeira Liga, ore 19:00. Aboubakar-Soares in attacco per i dragoni, mentre gli ospiti confermano Petrolina in attacco. Dopo l’inaspettato ko in casa del Belenenses che è costato loro il primato in classifica a favore del Benfica, il Porto proverà fin da subito a ritrovare la vetta. Per farlo, il Deportivo Aves potrebbe anche essere la formazione giusta da cui ripartire. ...

Probabili formazioni Chelsea-West Ham United - Premier League 08-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-West Ham United, Premier League 2017/2018, Ore 17.30: Blues con Courtois in dubbio; Hammers con l’infermieria piena. La 33^giornata di Premier League si chiuderà con la sfida di domenica dello Stamford Bridge che mette di fronte i padroni di casa del Chelsea e il West Ham United. Blues che vengono dalla pesante sconfitta nel derby contro il Tottenham, che ha ridimensionato ulteriormente la stagione degli ...

Probabili formazioni Arsenal-Southampton - Premier League 08-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Arsenal-Southampton, Premier League 2017/2018, Ore 15.15: Mkhitaryan in dubbio nei Gunners; due i cambi per i Saints. La domenica di Premier League, valevole per la 33^giornata, si apre con la sfida dell’Emirates Stadium tra i padroni di casa dell’Arsenal e il Southampton. Gunners che vengono dalla vittoria in Europa League contro il CSKA Mosca, ma soprattutto da quella convincente contro lo Stoke ...

Probabili formazioni Barcellona – Leganes - 31^ Giornata Liga 7-4-18 : Giornata chiave quella si prospetta in Liga; la trentunesima Giornata, vede il Barcellona, nell’anticipo serale, ospitare il Leganes, mentre Atletico e Real si sfideranno nel derby di Madrid. I blaugrana vengono dalla bella affermazione in Champions League contro la Roma; il 4-1 maturato al Camp Nou, ha messo quasi in cassaforte il passaggio alle semifinali, facendo si che la gara dell’Olimpico sia una semplice formalità. Gli ...

Probabili formazioni Augsburg – Bayern Monaco - 29^ Giornata Bundesliga 7-4-18 : Sabato 7 Aprile, potrebbe essere il giorno della festa del Bayern Monaco; i bavaresi andranno in scena nella WWK Arena di Augusta contro l’Augsburg, e basterà un risultato positivo (anche un pareggio) per ottenere la matematica certezza della 28° Bundesliga (la sesta consecutiva). La squadra di Heynckes viene da una settimana perfetta, e che potrebbe concludersi nel migliore dei modi in questo week-end, con la conquista del secondo ...

Probabili formazioni Spezia-Empoli - Serie B - 07-04-2018 : Probabili Formazioni Spezia-Empoli, 34^ turno di Serie B, 07-04-2018 Spezia ed Empoli, in questo 34^ turno di Serie B, si sfideranno in quella che dovrebbe essere una delle partite più belle di giornata. Entrambe le squadre giocano su un buon livello, entrambe cercano di proporre calcio, dunque ci aspettiamo una sfida ricca di emozioni. Lo Spezia, nonostante venga da una vittoria, e da una prestazione alquanto convincente, è ovviamente la ...

Probabili formazioni Parma-Frosinone - Serie B - 07-04-2018 : Probabili Formazioni Parma-Frosinone, 34^ turno di Serie B, 07-04-2018 Un grande regalo ci è stato fatto dal calendario in questo 34^ turno di Serie B. La partita di cui parleremo qui, è Parma-Frosinone, due grandi del campionato di Serie B, che puntano entrambe alla promozione in Serie A. Il Parma, che dopo aver confermato -con la vittoria sul Palermo- le belle cose fatte nell’ultimo mese, non ha nemmeno il tempo di rifiatare un ...

Probabili formazioni Palermo-Pescara - Serie B - 07-04-2018 : Probabili Formazioni Palermo-Pescara, 34^ turno di Serie B, 07-04-2018. Nella 34^ giornata di Serie B, che si disputerà in buona parte sabato 07-04-2018, vedremo affrontarsi Palermo-Pescara. Il Palermo, dopo un breve periodo in cui sembrava essersi ripreso, e aver trovato una buona continuità, ha fatto il passo falso proprio nella scorsa giornata, allo Stadio Ennio Tardini di Parma, contro un avversario comunque da rispettare, che si sta ...

St. Etienne Psg/ Streaming video e diretta tv : Probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta St. Etienne Psg, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Parigini con la Ligue 1 in mano, i padroni di casa puntano l'Europa(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 10:45:00 GMT)

Torino Milan Primavera/ Streaming video e diretta tv : Probabili formazioni - orario e risultato live : diretta Torino Milan Primavera Streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita d’andata della finale di Coppa Italia Primavera (oggi venerdì 6 aprile)(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 10:00:00 GMT)

Probabili formazioni Serie A 31^Giornata 07-04-2018 : Come ogni weekend torna la nostra amata Serie A e con lei tutte le venti protagoniste del nostro campionato. Nel seguente articolo vi presenteremo un recap di tutte le Probabili Formazioni in ottica fantacalcio, scommesse o semplicemente per non perdersi proprio nulla di questa giornata. Ricordiamo che le varie Formazioni sono solamente Probabili e quindi soggette a modifiche, anche dell’ultimo minuto, per scelte dell’allenatore o per ...

Probabili formazioni Benevento-Juventus Serie A 07-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Benevento-Juventus, 31^ giornata di Serie A, 07-04-2018, ore 15:00. Tanto turn-over per Allegri che cambia 8/11. De Zerbi conferma Diabaté in avanti. Dopo la batosta contro il Real Madrid in Champions League, per la Juventus è tempo di rituffarsi in campionato ed affrontare l’ultima della classe: il Benevento. I padroni di casa arrivano da un pesante passo falso europeo contro il Blancos, un netto 3-0 in ...