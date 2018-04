Prima edizione di Roma Summer Fest all’Auditorium

Polesine Parmense (PR) : dal 14 al 16 aprile 2018 la Prima edizione del Grande Festival Nazionale dedicato al fiume Po : Abitante della golena sin dal 1882, la famiglia Spigaroli ha l’acqua del Grande fiume nelle vene. Per anni, i fratelli Luciano e Massimo – nomi che non possono che fare pensare a quell’universo del gusto noto come Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR) – hanno cercato di far crescere un’idea di territorio “Gastro-Fluviale”, fatto di zone umide con un microclima speciale legato al Po, dove da secoli si è ...

Fiorissimo : successo per la Prima edizione della mostra mercato di fiori - piante e design : Il Castello ha ospitato la prima mostra dedicata soprattutto a piante e fiori, partendo dai più classici e sempre amati fino ad arrivare a quelli più rari ed esotici, ma anche al mondo dell'Art & ...

Tutto pronto per la Prima edizione dello Slalom del Salento : ... è come detto all'edizione d'esordio, ma lo staff organizzativo, con alle spalle una grande passione per il mondo dei motori e sulla scorta di una esperienza che dura orami da decenni, è al lavoro su ...

“I più belli”. Amici - che fine hanno fatto Claudia e Antonio? Un amore nato tra i banchi della Prima edizione talent. La Mannoni e Baldes hanno fatto sognare tutti : ecco come li ritroviamo dopo anni : Oggi tutti conosciamo il programma con il nome di Amici, ma i fan di lunga data ricorderanno benissimo che un tempo la ‘creatura’ di Maria De Filippi si chiamava Saranno Famosi. Ben 16 anni quello che sarebbe diventato il talent più longevo dei palinsesti nostrani faceva il suo ingresso nella tv italiana pronto a conquistarsi il favore del pubblico. I protagonisti che diedero vita alla trasmissione sono rimasti tra i più amati, sebbene di ...

AL VIA LA Prima edizione DEL BANDO VULCANO - IL CONCORSO DI CORTI TEATRALI RIVOLTO A TUTTE LE COMPAGNIE TEATRALI : Il Teatro San Raffaele dispone di 450 posti, non ha abbonati, la sua principale attività si svolge il mattino prevalentemente con spettacoli rivolti alle scuole elementari.

The Voice of Italy 5 – Prima puntata del 22 marzo 2018 – Blind Audition. Le novità della quinta edizione. : Sono passati due anni, ma questa sera alle 21:20 torna su Rai 2 The Voice of Italy, il talent show in cui la voce è l’unica cosa che conta. Dopo un anno di pausa (frutto anche del tracollo negli ascolti patito dalla quarta edizione), il programma riprende con un nuovo conduttore, Costantino della Gherardesca, sempre più asso pigliatutto delle prime serate di Rai 2. […] L'articolo The Voice of Italy 5 – Prima puntata del 22 marzo 2018 ...

OnePlus 5T - la Primavera porta un sostanzioso sconto sulla spedizione rapida. Occhio : c’è poco tempo per decidere : L'azienda sconta in modo consistente la spesa da affrontare per la spedizione prioritaria a coloro ordineranno un OnePlus 5T tramite il sito ufficiale L'articolo OnePlus 5T, la primavera porta un sostanzioso sconto sulla spedizione rapida. Occhio: c’è poco tempo per decidere proviene da TuttoAndroid.

XXVI edizione delle “Giornate FAI di Primavera” : conferenza di presentazione : La città etnea conferma anche quest’anno il proprio impegno nella salvaguardia e nella valorizzazione dei beni culturali e sarà fra le 400 località italiane che sabato 24 e domenica 25 marzo apriranno al pubblico monumenti e siti d’interesse storico e artistico in occasione delle“Giornate di primavera”, il tradizionale evento organizzato dal Fai – Fondo Ambiente Italiano e giunto alla sua XXVI edizione. Giovedì 22 marzo, alle 10.30 ...

Italian Fixed Cup - PMG Sport title sponsor della Prima edizione : ... PMG Sport ha voluto partecipare da ancora più vicino per garantire quello che sarà sicuramente uno spettacolo che andrà oltre la cronaca live delle gare: la diretta streaming sarà infatti arricchita ...

Sanremo Young - Elena Manuele vince la Prima edizione : tutti i dettagli della finalissima : “Ringrazio soprattutto chi ha condiviso con me questa splendida avventura”. Sono state queste le prime parole di Elena Manuele, vincitrice della prima edizione di

Al via i casting per Masterchef Italia 8 : in Primavera le riprese della nuova edizione - chi saranno i giudici? : Al via i casting per Masterchef Italia 8 e tutti coloro che vogliono prendere il posto di Simone potranno farlo rimboccandosi le mani partendo proprio da ora. Il cooking show avrà un'ottava edizione che andrà in onda a fine anno, sempre da dicembre in poi, nonostante quello che è successo con gli episodi che si sono conclusi la scorsa settimana. Gli ascolti non sono stati dei migliori tant'è che il programma si è tenuto stabile tra i tre e i ...

Turismo : HospitalitySud - a Salerno la Prima edizione. : Inoltre, offrirà un momento di confronto tra le regioni del Sud per cercare delle finalità comuni che rendano il Turismo un settore vincente dell'economia".

A Salerno la Prima edizione di HospitalitySud - l'unico appuntamento del Centro Sud dedicato alle forniture - ai servizi e alla formazione per ... : Inoltre, offrirà un momento di confronto tra le regioni del Sud per cercare delle finalità comuni che rendano il turismo un settore vincente dell'economia". Per ulteriori informazioni: www.

Dal 10 al 12 maggio tra il Porto Antico e La Darsena in scena la Prima edizione del Festival del Mare : ... " La pirateria del XXI secolo: il ruolo dell'Italia e delle sue Forze Armate nel contrasto del fenomeno , Diritto, Francesco Munari, " La scoperta del Mare , Arte, con Leo Lecci, " La scienza del ...