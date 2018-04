Prima Conferenza Italiana sull' eredità di Albert Hirschman | lunedì 9 a Capodimonte

Lewis Hamilton dal Bahrain - selfie e tattoo Prima della conferenza dei piloti : Le ore che precedono un gran premio, ognuno le trascorre come meglio preferisce: tra momenti di relax, ma anche di concentrazione. prima della conferenza dei piloti, in programma per giovedì alle 14, ...

XXVI edizione delle “Giornate FAI di Primavera” : conferenza di presentazione : La città etnea conferma anche quest’anno il proprio impegno nella salvaguardia e nella valorizzazione dei beni culturali e sarà fra le 400 località italiane che sabato 24 e domenica 25 marzo apriranno al pubblico monumenti e siti d’interesse storico e artistico in occasione delle“Giornate di primavera”, il tradizionale evento organizzato dal Fai – Fondo Ambiente Italiano e giunto alla sua XXVI edizione. Giovedì 22 marzo, alle 10.30 ...

Grani antichi : a Bologna la Prima Conferenza Internazionale dal 13 al 15 giugno 2018 : KAMUT®, IFOAM e Alma Mater Studiorum – Università di Bologna presentano a Bologna dal 13 al 15 giugno 2018 la 1st International Conference of Wheat Landraces for Healthy Food System, la Prima Conferenza Internazionale sui Grani antichi; un appuntamento che radunerà ricercatori da tutto il mondo per presentare le ultime ricerche in questo campo, con un focus sulle caratteristiche nutrizionali e i benefici per la salute. Tre giorni all’insegna di ...

Pd - Sala boccia l'ipotesi Primarie. E critica Renzi : "Conferenza stampa ambigua" : Il sindaco di Milano, Beppe Sala , si inserisce nel dibattito sul futuro del Partito democratico. Il succo del suo discorso è questo: no ad alleanze con altri partiti, bisogna stare all'opposizione e ...

Pd - Sala boccia l'ipotesi Primarie. E critica Renzi : Conferenza stampa ambigua : Il sindaco di Milano, Beppe Sala, si inserisce nel dibattito sul futuro del Partito democratico. Il succo del suo discorso è questo: no ad alleanze con altri partiti, bisogna stare all’opposizione e ricostruire il partito. In un'intervista su Radio Rai 1 Sala osserva che "è il momento di stare all’opposizione, non alleiamoci con nessuno". E chiarisce: "Non ho la tessera del Pd, ma sono un ...

Juventus - Allegri in conferenza : “Higuain out!” Tutto su De Sciglio - Bernardeschi e Dybala Prima punta : Massimiliano Allegri ha parlato oggi in conferenza stampa della sua Juventus, impegnata nell’incontro di campionato contro l’Atalanta. Le due squadre si riaffronteranno poi mercoledì in coppa Italia, un doppio scontro decisivo per il proseguo nelle due competizioni. “Difficilmente domani Higuain sarà della partita, questa settimana ha lavorato a parte. Bernardeschi sarà rivalutato nelle prossime settimane, possibile operazione. ...

Clima : il Kenya ospiterà la Prima Conferenza africana : La prima edizione dell’Africa Climate Week, la conferenza che rilancerà l’agenda verde del continente, verrà ospitata dal Kenya. Sono in programma 5 giorni di eventi: l’obiettivo è individuare programmi che possano consentire di raggiungere i traguardi dell’Accordo di Parigi. L'articolo Clima: il Kenya ospiterà la prima conferenza africana sembra essere il primo su Meteo Web.

Sanremo 2018 : conferenza stampa della Prima serata in diretta. Laura Pausini si esibirà sabato : Festival di Sanremo, sala stampa Tutto pronto (o quasi) per la prima serata del Festival di Sanremo 2018. Ancora poche ore e lo spettacolo avrà inizio: stasera il pubblico ascolterà tutte le venti canzoni in gara ed assisterà alle performance dei primi ospiti. Fiorello sta scaldando i motori, poi ci sarà Biagio Antonacci, mentre rischia di saltare l’esibizione di Laura Pausini (colpita da laringite). In diretta, dalle ore 12 seguiremo la ...

Sanremo 2018 : conferenza stampa della Prima serata in diretta : Festival di Sanremo, sala stampa Tutto pronto (o quasi) per la prima serata del Festival di Sanremo 2018. Ancora poche ore e lo spettacolo avrà inizio: stasera il pubblico ascolterà tutte le venti canzoni in gara ed assisterà alle performance dei primi ospiti. Fiorello sta scaldando i motori, poi ci sarà Biagio Antonacci, mentre rischia di saltare l’esibizione di Laura Pausini (colpita da laringite). In diretta, dalle ore 12 seguiremo la ...