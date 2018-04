Preso anche l' ultimo del branco che aggredì Arturo a Napoli La madre | Lo Stato c' è

huffingtonpost

(Di venerdì 6 aprile 2018) Si è chiuso il cerchio intorno agli aggressori di, il giovane di 17 anni accoltellato e ridotto in fin di vita a, lo scorso 18 dicembre, da undi ragazzini che, verosimilmente, volevano rubargli il cellulare. All'alba di oggi gli agenti della Squadra Mobile della Questura partenopea hanno prelevato dalla sua abitazione un giovane di 15 anni ritenuto uno dei due che sferrarono le coltellate. Per lui si sono aperte le porte di un istituto penale minorile. Il gip del Tribunale per i Minorenni ha accolto la richiesta della Procura dei Minori e lo accusa di tentato omicidio.può dirsi vivo per miracolo: due dei quattro ragazzini che lo aggredirono, quel tragico pomeriggio di dicembre, gli sferrarono fendential torace e alla gola, mettendo in grave pericolo la sua vita. Gli altri, invece, si limitarono a fare da 'palo'. Sul suo corpo e nella sua ...