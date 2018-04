Premier | occhi puntati su City-United Guardiola può vincere il titolo nel derby

DiMartedì - Gene Gnocchi pensa a Di Maio Premier : “O lui o nessuno? Tanto è la stessa cosa…” : Nella sua copertina settimanale a Di Martedì su La7 Gene Gnocchi ironizza sul Movimento 5 stelle e sulla richiesta degli eletti grillini, ribadita in più occasioni, di formare un governo con Di Maio premier : “Con i 5 stelle non si può parlare, qualunque cosa tu chieda loro la risposta è ‘purché il premier sia Di Maio ’ L'articolo DiMartedì , Gene Gnocchi pensa a Di Maio premier : “O lui o nessuno? Tanto è la stessa ...

Elezioni 2018 - Renzi : "Sosterrò ogni Premier Pd. Occhio a estremisti' - : Il segretario dem ha smentito divisioni: "Appoggio chiunque nel partito dovesse avere l'incarico". Poi mette in guardia dagli avversari: "No a larghe intese con centrodestra". Polemica con il M5s sui ...

Elezioni - Gnocchi a DiMartedì : “Berlusconi non ha ancora indicato candidato Premier - non riescono a trovarne uno incensurato” : Gene Gnocchi nella consueta copertina della trasmissione DiMartedì (su La7) fa un viaggio nel tempo e mostra come sarà Berlusconi in futuro, quando tornerà a firmare altri famosi contratti con gli italiani L'articolo Elezioni, Gnocchi a DiMartedì: “Berlusconi non ha ancora indicato candidato premier, non riescono a trovarne uno incensurato” proviene da Il Fatto Quotidiano.