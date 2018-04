Precipita in mare un elicottero della Marina militare | muore uno degli uomini

Elicottero della Marina Militare Precipita in mare : salvi i 5 membri dell’equipaggio : Sconosciute le cause dell'incidente: gli uomini a bordo del velivolo sono stati soccorsi e trasportati a bordo della nave Borsini. Non si conoscono ancora le loro condizioni.Continua a leggere

C'è maretta in Borsa - ma bisogna star calmi e non Precipitarsi a vendere : In questi giorni c'è maretta in Borsa, ma l'indice non perde molto. Un consiglio per i piccoli risparmiatori: non allarmatevi e non correte a vendere. Il commento di Luigi Grassia .