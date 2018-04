PORTO DI MARE DOMANI L' INAUGURAZIONE DELLA CASCINA CASOTTELLO RIQUALIFICATA

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Livorno PORTO : esplosione cisterna - morti due operai Labromare - 28 marzo - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora Livorno porto: esplosione cisterna, morti due operai Labromare. Lo scoppio è avvenuto in un serbatoio.

'Una città-PORTO che sia anche un hotel del mare" - ecco la proposta di Cna Nautica San Benedetto : "L'azione di stimolo della Cna " precisano il presidente territoriale e il direttore generale dell'Associazione, Luigi Passaretti e Francesco Balloni " riguarda un'economia di sistema che guarda alle ...

Scontro tra giganti del mare - l’incidente in PORTO è spaventoso : decine di container finiscono in acqua : Nel porto di Karachi, in Pakistan, due enormi navi mercantili si sono scontrate. La collisione ha provocato la perdita di parte del carico. 21 container sono finiti in mare e il carico (auto di lusso e merci di valore) è affondato. La manovra è stata ripresa da un operatore portuale che ha diffuso le immagini sui social network. Nessuno è rimasto ferito e le autorità portuali hanno assicurato che le acque del porto sono state liberate dal carico ...

ElitrasPORTO tattico per gli Allievi Marescialli del XX corso “Certezza” : Viterbo. Si è concluso per gli Allievi Marescialli del XX corso “Certezza” l’addestramento finalizzato al conseguimento dell’abilitazione all’Elitrasporto tattico su

Smottamento nel parco di PORTOfino : massi precipitano in mare : Smottamento nel parco di Portofino oggi pomeriggio fra porto Pidocchio e Scogli Grossi: alcuni massi sono precipitati in mare ostruendo in parte il sentiero pedonale. La frana potrebbe essere stata provocata dalle piogge degli ultimi giorni. Sul posto i vigili del fuoco di Rapallo e i volontari della protezione civile del comune di Camogli. “Sono caduti sette o otto blocchi di roccia che hanno divelto la ringhiera a livello del mare” ...

Migranti - l'odissea in mare della ong spagnola : "Nessun PORTO europeo ci accoglie - casi gravi a bordo" : La nave Open arms della ong Proactiva ha soccorso ieri i Migranti al largo della Libia e, secondo quanto denunciato dall'organizzazione, sarebbe stata attaccata dalla Guardia costiera. La Commissione Ue: “Non abbiamo informazioni sull'attacco”. Trasferita su nave maltese una bimba in gravi condizioni, ma a bordo molti "casi limite". L'Italia disposta ad accogliere l'imbarcazione su richiesta della Spagna

Picco di marea e scirocco : acqua alta nel PORTO di Cesenatico : acqua alta nel porto di Cesenatico. 'Complice un Picco di marea accompagnata da vento di scirocco si è alzato il livello del porto canale fino a far scattare l'allerta preventivo - afferma il sindaco ...

Dal 10 al 12 maggio tra il PORTO Antico e La Darsena in scena la prima edizione del Festival del Mare : ... " La pirateria del XXI secolo: il ruolo dell'Italia e delle sue Forze Armate nel contrasto del fenomeno , Diritto, Francesco Munari, " La scoperta del Mare , Arte, con Leo Lecci, " La scienza del ...

Marega - 20 gol nel PORTO : caccia a un titolo che manca dal 2013 : ROMA - Vendere è un'arte, come insegna il Porto, che al tavolo delle trattative comanda da quasi vent'anni e ottiene spesso ricchi bonifici: ecco la grande specialità del club biancoblù, 486 milioni ...

La neve imbianca Napoli : i fiocchi coprono il lungomare e il centro. Chiuse le scuole - bloccato l'aeroPORTO di Capodichino : Napoli si è risvegliata sotto la neve che nelle prime ore del mattino ha continuato a scendere copiosa in fiocchi grossi fino al mare. L'ultima volta che il capoluogo campano aveva assistito a una simile nevicata risaliva al 1956.La neve a Napoli nel 1956Ci sono ancora tante foto in bianco e nero a testimoniare come lo strato di fiocchi si depositò persino in piazza Plebiscito e sul lungomare. In anni più recenti solo nel ...

Gravissimo incidente in Sicilia : passeggero dell’aliscafo finisce in mare e muore nel PORTO a Milazzo : Gravissimo incidente oggi nel porto di Milazzo. Il passeggero di un aliscafo diretto alle Eolie è caduto in mare ed è morto mentre dal pontile si stava trasferendo all’interno dell’imbarcazione. L’incidente e’ avvenuto intorno alle 15:30 nel porto di Milazzo. L’uomo, S. B., 68 anni, secondo la prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento da parte degli ufficiali della Guardia costiera, avrebbe ...