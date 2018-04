POLEMICHE E CRITICHE SHOCK | RITA DALLA CHIESA RICORDA FABRIZIO FRIZZI Rispetto la

“Hai rotto le p***e!”. Belen - flop e critiche a C’è posta per te. La showgirl argentina ospite del programma di Maria De Filippi insieme al fidanzato Andrea Iannone. In rete è fiume di POLEMICHE : Dove essere il momento topico, quello che non si dimentica e quello che il pubblico, per forza di cose, avrebbe seguito di più. E invece la comparsata di Belen e Andrea Iannone a C’è posta per te è stata tutt’altro che un successo. Se il pilota si presenta con un viso leggermente diverso (ma si è rifatto o no), Belen appare bellissima avvolta in un magnifico vestito che ha fatto alzare sulla sedia persino la sua creatrice: Elisabetta ...