Polemica nel Pd verso l'assemblea - Orlando all'attacco di Renzi : Roma, 6 apr. , askanews, Mentre il Pd chiude ancora la porta a un governo con il M5s si aprono le ostilità verso l'assemblea del prossimo 21 aprile con Andrea Orlando, leader dell'area Dems, che va ...

“La verità su Fabrizio ve la dico io!”. Frizzi - pesante attacco. Nel giorno della camera ardente - un supervip e amico di lunga data esce dal coro : è subito Polemica : C’è sempre una voce fuori dal coro, in ogni circostanza, anche quelle più delicate. In Italia, poi, è quasi uno sport. E mentre continua il via via di persone comuni e vip alla camera ardente di Fabrizio Frizzi per un ultimo saluto, sul web continuano ad arrivare messaggi di ricordo dei suoi amici e colleghi del mondo dello spettacolo. Uno in particolare, però, ha catturato particolare attenzione: si tratta di Pupo. Il cantante si ...

Panini - Polemica nel Regno Unito : "Figurine troppo care - finire l'album costa 600 sterline" : LONDRA - 'Ce l'ho, ce l'ho, manca', spesso pronunciato come se non ci fosse nel mezzo una acca: era uno dei refrain dell'infanzia dei baby boomer. Ma collezionare e scambiare figurine di calciatori ...

Polemica a Pordenone : "Bestemmie alla Madonna nello spettacolo al Teatro Verdi" : E È lui a guidare l'offensiva dalle pagine del Il Gazzettino : ' Ancora bestemmie negli spettacoli del Teatro Verdi di Pordenone, dove continuano a essere proposti eventi di dubbia qualità, conditi ...

“Tossico!”. Canna-gate - la mossa di Valerio Staffelli. Occhi rossi e gonfi nella foto e la Polemica era esplosa - ora l’inviato di Striscia la Notizia ‘chiacchiera’ : Un paio di settimane fa Valerio Staffelli finiva nell’Occhio del ciclone. O meglio, del web. Lo storico inviato di ”Striscia la Notizia” era stato chiamato dal tg satirico per fare luce sull’ormai famoso Canna-gate dell’Isola dei famosi, nel quale è rimasto invischiato Francesco Monte. A tirarlo in ballo era stata Eva Henger, che durante una diretta del reality aveva accusato l’ex tronista di Uomini e ...

“Smascherato!”. UeD - Mariano Catanzaro nella bufera. La reazione social dopo la messa in onda della puntata innesca una Polemica senza precedenti : Lo abbiamo conosciuto un paio di anni fa, quando è arrivato al trono Classico e ha corteggiato Valentina Dallari. Mariano Catanzaro è tornato alla ribalta quest’anno quando è arrivato per corteggiare la bella Desirèe Popper e successivamente è stato scelto dalla redazione del programma per salire sull’ambito trono rosso. Il giovane napoletano si è fatto conoscere per il suo carattere esuberante e frizzante, che però gli ...

Il progetto per il parcheggio a Ibla - tenuto nel cassetto per 5 anni e adesso tirato fuori sotto elezioni - infuoca la Polemica politica. Per Lab 2.0 - Territorio e Pd 'è solo propaganda' : L'atto di indirizzo con cui l'Amministrazione pentastellata ha deciso di dare il via libera al progetto di finanza per la costruzione di un parcheggio multipiano a Ragusa Ibla ha dato il via anche a ...

«All’Isola dei Famosi fumavano anche nel 2017» : la Polemica continua : I figli che si ribellano alla propria madre, i seguaci che tradiscono la propria guida. Se l’Isola dei Famosi fosse una tragedia di Shakespeare probabilmente parleremmo di una rivolta parricida, di un gruppo di naufraghi che sputano nel piatto dove mangiano per infangare il nome e la reputazione di un team di lavoro. E così, dopo le dichiarazioni di Eva Henger e le intercettazioni di Nadia Rinaldi e Chiara Nasti in merito al «canna-gate», ...

Previsioni meteo - Polemica su Burian 2. Maltempo nel weekend - caldo anomalo al Sud : Domenica nubifragi, in particolare in Liguria e Toscana. Previsioni a lungo termine, meteo.it accusa: "Girano meteo-bufale"

BELEN RODRIGUEZ/ Le nuove vacanze insieme ad Andrea Iannone e la Polemica esplode nel web : BELEN RODRIGUEZ si trova ancora in Qatar insieme al fidanzato Andrea Iannone, che a metà marzo sarà impegnato nella prima gara della stagione. Ma la polemica esplode...(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 02:36:00 GMT)

MAGO SILVAN/ Video - numero con Antonella Elia e Polemica : "Dimenticato dalla Rai" (Che fuori tempo che fa) : MAGO SILVAN, il noto prestigiatore e illusionista grande protagonista da Fabio Fazio: il gioco di prestigio con Antonella Elia e la stoccata rifilata alla Rai (Che fuori tempo che fa)(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 11:51:00 GMT)

Florida - strage nel liceo : 17 mortiRiesplode la Polemica sulle armi da fuoco : Florida, strage nel liceo: 17 mortiRiesplode la polemica sulle armi da fuoco Nuova strage in una scuola negli Stati Uniti, questa volta a Parkland, in Florida, dove un ex studente ha aperto il fuoco seminando il panico tra le aule prima di essere arrestato. Il bilancio ufficiale reso noto dallo sceriffo della contea parla di […] L'articolo Florida, strage nel liceo: 17 mortiRiesplode la polemica sulle armi da fuoco sembra essere il primo ...

